Riesgo de incendio, otra vez: Ford llama a revisión masiva

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para quienes confían en una de las pick-ups más vendidas del mercado. Ford Motor Company vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por una nueva campaña de seguridad que involucra a la Ranger en sus versiones más recientes. El motivo no es menor, ya que se trata de un riesgo potencial de incendio.

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La medida afecta a 140,201 unidades correspondientes a los modelos 2023, 2024 y 2025. Aunque el número impresiona, lo cierto es que la decisión apunta a evitar problemas mayores antes de que escalen.

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La marca ya tiene antecedentes recientes en llamados a revisión, lo que alimenta el foco sobre sus procesos de control.

Un fallo oculto en el techo

El origen del inconveniente no está a la vista del conductor promedio. Todo apunta a un problema en el sistema eléctrico, específicamente en el cableado ubicado entre la visera parasol y el revestimiento del techo.

Según las investigaciones, ese arnés podría haber sido instalado de forma incorrecta o contar con una cinta protectora demasiado gruesa.

Ese detalle, que parece menor, puede terminar siendo crítico. Con el uso y el paso del tiempo, el cableado puede deteriorarse y entrar en contacto con partes metálicas del vehículo. Ese roce es suficiente para provocar cortocircuitos, generación de calor e incluso chispas que, en el peor escenario, derivan en un incendio.

Además, el problema se ubica cerca del pilar A, una zona clave en la estructura del vehículo y muy próxima al conductor. Eso aumenta el nivel de riesgo, ya que cualquier incidente podría afectar la visibilidad o generar una reacción brusca al volante.

La Ford Ranger 2024 es la North American Truck of the Year 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Señales de alerta que no hay que ignorar

Antes de que el problema escale, hay ciertos indicios que pueden aparecer. Algunos usuarios podrían notar que las luces del espejo en la visera parpadean de forma irregular o dejan de funcionar por completo. También pueden registrarse fallas en la iluminación interior del techo.

Otros signos más preocupantes incluyen olor a quemado o la presencia de humo leve dentro del habitáculo. En muchos casos, estos síntomas están vinculados con el código de error DTC B14AA, que el sistema del vehículo identifica como un cortocircuito en la iluminación del parasol.

El caso salió a la luz en octubre de 2025, cuando ingenieros de la compañía analizaron un incendio reportado en una Ranger modelo 2024. A partir de ese episodio, comenzaron a aparecer patrones que encendieron las alarmas internas.

El análisis técnico detectó varias posibles causas. Entre ellas, el uso de materiales que, si bien cumplen normas, podrían comportarse de forma inadecuada en condiciones específicas. También se identificaron fallos en el enrutamiento del cableado y posibles contactos indebidos con la carrocería.

El equipo de revisión crítica confirmó otro punto clave. Los reinicios repetidos del módulo de control de la carrocería pueden generar pequeños arcos eléctricos acumulativos. Con el tiempo, ese fenómeno incrementa el riesgo de incendio.

La Ford Ranger Super Duty 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Pocos casos, pero acción inmediata

Hasta ahora, la compañía informó tres reclamaciones de garantía, dos reportes de campo y un caso directo de cliente. En total, solo cuatro vehículos han presentado incidentes. Uno de ellos llegó a registrar llamas, mientras que los otros mostraron humo o daños visibles.

No se reportaron accidentes ni personas lesionadas, pero la decisión fue avanzar con el retiro de forma preventiva.

La solución incluye una inspección completa del sistema, revisión del historial del código DTC, reemplazo de piezas dañadas y una actualización del software del vehículo. Este nuevo sistema cortará la energía automáticamente si detecta fallos repetidos.

Las reparaciones serán sin costo para los propietarios. Las notificaciones comenzarán a enviarse a partir del 27 de abril, y los usuarios podrán verificar si su unidad está afectada mediante el número VIN o en concesionarios oficiales.

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