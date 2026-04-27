Kia sorprende con un eléctrico futurista inimaginable

Entre lámparas de autor, muebles imposibles y prendas de alta costura, apareció un invitado inesperado que se robó todas las miradas. Kia decidió irrumpir en la Semana del Diseño de Milán con algo más que estética decorativa, llevando al escenario una visión bastante provocadora de lo que podría ser el auto del mañana.

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El protagonista fue el Vision Meta Turismo, un concept car que no se conforma con lucir bien.

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La marca surcoreana aprovechó su aniversario número 80 para soltar la noticia, donde el automóvil deja de ser simplemente un medio de transporte y pasa a convertirse en una experiencia sensorial completa.

Un guiño al pasado con mirada futurista

A simple vista, el Vision Meta Turismo juega con referencias que resultan familiares, pero reinterpretadas de forma radical. Hay trazos que recuerdan a los viajes largos de los años 60, combinados con una estética que parece sacada de la aviación más avanzada. Esa mezcla genera una silueta que no pasa desapercibida.

No es casual que muchos lo comparen con el DMC DeLorean, un ícono que también supo adelantarse a su época. En este caso, Kia toma ese espíritu y lo lleva a otro nivel con líneas más afiladas, proporciones bajas y una presencia que transmite velocidad incluso estando detenido.

Las superficies vidriadas tienen un rol clave. Grandes ventanales rodean el vehículo, permitiendo que la luz natural inunde el interior. A eso se suman detalles en negro, gráficos luminosos y una firma LED muy delgada que refuerza su carácter futurista.

Kia Vision Meta Turismo. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Un interior pensado como experiencia

Puertas adentro, el concepto rompe con varias reglas tradicionales. El habitáculo se siente amplio, casi como un lounge móvil, donde la posición de manejo acerca al conductor hacia el frente y genera una sensación envolvente.

Kia plantea tres pilares claros en esta propuesta. Uno de ellos es la conducción de alto rendimiento, que no se limita a cifras de potencia sino a sensaciones. Hay asientos deportivos livianos, controles hápticos y un diseño que busca conectar al conductor con el vehículo de una forma más directa.

Otro eje es la interacción digital. El Vision Meta Turismo integra un sistema de realidad aumentada en 3D, interfaces inspiradas en videojuegos y configuraciones personalizables según el estado de ánimo o el tipo de viaje. Todo apunta a que la tecnología no sea un complemento, sino el corazón de la experiencia.

Interior del Kia Vision Meta Turismo. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Un salón sobre ruedas

El tercer pilar es quizás el más llamativo. El interior puede transformarse en un espacio social, con asientos que adoptan una postura relajada y que incluso pueden girar hasta 180° cuando el vehículo está detenido. La idea es fomentar la interacción entre los ocupantes, algo que cobra sentido en viajes largos o momentos de descanso.

Además, la marca busca atacar uno de los puntos débiles de los autos eléctricos, esa sensación de desconexión mecánica que muchos usuarios todavía perciben. Para eso incorpora soluciones curiosas como sonidos de motor simulados, vibraciones sincronizadas y una palanca tipo joystick que aporta una cuota de dinamismo.

El Kia Vision Meta Turismo. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

El botón GT Boost completa el combo con una aceleración inmediata que promete emociones más cercanas a las de un deportivo tradicional.

Todo este despliegue responde a la filosofía de diseño de Kia conocida como “Opuestos Unidos”. La idea es combinar elementos que, en teoría, no deberían convivir, pero que juntos generan algo completamente nuevo.

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