Jaguar y Land Rover enfrentan delicado retiro masivo

Otra sacudida para el segmento premium acaba de salir a la luz. Jaguar Land Rover activó una de las campañas de revisión más grandes del año, dejando a miles de conductores con la mirada puesta en un posible fallo que no conviene ignorar.

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La cifra supera las 170,000 unidades y alcanza a varios de sus modelos más conocidos, incluyendo SUV de alta gama y opciones electrificadas. No se trata de un detalle menor ni de un ajuste cosmético. El problema tiene que ver con el corazón del sistema eléctrico.

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Un componente clave en el centro del problema

El origen de todo está en el convertidor CC-CC, una pieza fundamental en los sistemas híbridos suaves. Este dispositivo se encarga de mantener operativa la red eléctrica de 12 voltios, algo esencial para que múltiples funciones del vehículo trabajen con normalidad.

En ciertos casos, ese convertidor puede fallar debido a un defecto en su microchip interno. Cuando eso sucede, el vehículo comienza a encadenar errores eléctricos que pueden terminar en una pérdida total de potencia mientras está en movimiento.

No es un fallo inmediato y explosivo, pero justamente ahí radica su peligro. La progresión puede tomar por sorpresa al conductor.

La decisión que tomó Jaguar Land Rover. Crédito: Jaguar Land Rover. Crédito: Cortesía

Síntomas que anticipan el fallo

Los primeros indicios suelen aparecer como advertencias en el sistema del vehículo con el mensaje “Deténgase con seguridad, falla eléctrica detectada”. A partir de ahí, distintos sistemas empiezan a comportarse de forma irregular.

Entre los afectados aparecen funciones como el asistente de carril, el control de estabilidad y la suspensión electrónica. Con el paso de los minutos, la situación puede escalar hasta la desactivación de la transmisión, el apagado de pantallas, la pérdida del aire acondicionado e incluso la detención del motor.

En carretera, un escenario así puede volverse crítico. Un vehículo que pierde potencia de manera progresiva puede quedar expuesto frente a otros conductores, aumentando el riesgo de accidente.

Los primeros reportes no son recientes. Ya en 2019 se registraban miles de reclamaciones en Estados Unidos, con cerca de 6,000 casos documentados. En ese momento, la compañía no consideró que el problema representara un riesgo grave.

El panorama cambió cuando intervino la National Highway Traffic Safety Administration, que puso el foco en el posible impacto de estas fallas en condiciones reales de conducción.

El Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Modelos involucrados

La lista de vehículos afectados es amplia y cubre varias líneas importantes de la marca. Entre ellos aparecen el Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Land Rover Defender, Discovery y Discovery Sport. También se suman modelos de Jaguar como el I-Pace y el E-Pace.

En conjunto, el volumen de unidades convierte esta acción en una de las más relevantes de 2026 dentro del mercado de lujo.

La compañía ya comenzó a implementar mejoras en versiones más recientes, especialmente en modelos de 2024 que incorporan un convertidor revisado. Sin embargo, la solución definitiva para todos los vehículos todavía está en desarrollo.

Las notificaciones oficiales comenzarán a enviarse a partir del 12 de junio de 2026.

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