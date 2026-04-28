Audi Q4 e-tron 2027: más kilómetros y mejor tecnología

Audi no necesitaba reinventar su SUV eléctrico compacto, pero sí pulirlo donde realmente importa. El Q4 e-tron 2027 llega con esa filosofía clara, afinando detalles de diseño, apostando fuerte por la tecnología en el interior y, sobre todo, mejorando la eficiencia, que es donde hoy se gana o se pierde la partida.

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El resultado es un modelo que mantiene su esencia premium, pero que ahora se percibe más completo en el uso diario. No busca deslumbrar con cambios radicales, pero sí convencer con mejoras concretas que el usuario realmente nota.

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Un diseño más limpio y actual

A simple vista, los cambios pueden parecer sutiles, pero cumplen su función. La parrilla Singleframe adopta el color de la carrocería, dejando atrás el contraste oscuro y logrando una imagen más uniforme.

Los paragolpes también se rediseñaron con líneas más simples, lo que aporta una sensación de mayor sofisticación.

El modelo sigue ofreciendo dos variantes de carrocería, el SUV tradicional y el Sportback con caída más deportiva.

Ambos conservan proporciones equilibradas, aunque ahora lucen un poco más estilizados. No es solo cuestión estética, también hay una mejora en la aerodinámica que impacta directamente en la eficiencia.

Más pantallas y mejor experiencia a bordo

El salto más evidente aparece al abrir la puerta. Audi redefine el interior con un enfoque claramente digital. El conductor se encuentra con un cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, a lo que se suma una tercera pantalla opcional para el pasajero delantero.

Audi Q4 e-tron 2027. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

La consola central cambia por completo, incorporando dos cargadores inalámbricos de 15 W con refrigeración, nueva iluminación ambiental y salidas de aire con un diseño más moderno.

También se suma un head-up display con realidad aumentada y un asistente de voz mejorado que integra ChatGPT, buscando interacciones más naturales.

Más autonomía y eficiencia real

Donde realmente se nota el avance es en la autonomía. Audi trabajó en el tren motriz para lograr una mejora cercana al 10% en eficiencia. Incluso detalles como un nuevo lubricante de baja viscosidad en la transmisión aportan unos kilómetros extra, especialmente en climas fríos.

En cifras, la versión Q4 Sportback e-tron Performance alcanza hasta 367 millas en ciclo WLTP, lo que se traduce en unas 310 millas en condiciones más reales. Las versiones con tracción total también mejoran su alcance, dependiendo de la configuración.

La potencia se mantiene en niveles conocidos, con opciones que rondan los 282 hp en tracción trasera y hasta 335 hp en las variantes quattro, más que suficientes para un uso ágil y confortable.

Carga más rápida y nuevas funciones

La recarga también evoluciona. La versión Performance ahora puede alcanzar picos de 185 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% en unos 27 minutos. Es un avance que, sin ser revolucionario, marca una diferencia en el día a día.

2027 Audi Q6 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Otro punto interesante es la incorporación de carga bidireccional. El Q4 e-tron puede alimentar dispositivos externos o incluso aportar energía a una vivienda en mercados compatibles. Una función que empieza a ganar protagonismo en el mundo eléctrico.

Un paso firme dentro de la gama eléctrica

Las primeras unidades llegarán a distintos mercados entre 2026 y 2027, con un precio base que partirá ligeramente por encima de los $51,895 dólares en Estados Unidos.

El Audi Q4 e-tron 2027 mejora donde hacía falta, suma tecnología útil y mantiene ese equilibrio entre confort, calidad y prestaciones que caracteriza a la marca. Para quien busca un SUV eléctrico compacto con sello premium, sigue siendo una de las opciones más sólidas del segmento.

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