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Conocimos en Seúl el concesionario de Genesis más lujoso

Allí, la arquitectura minimalista y la atención al detalle transforman la compra de un vehículo en una experiencia inigualable

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Por  Ramón Castro

Acompaña a Rafael Cores en un recorrido exclusivo por Genesis Siju, el concesionario más lujoso de la marca ubicado a las afueras de Seúl, Corea del Sur.

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Allí, la arquitectura minimalista y la atención al detalle transforman la compra de un vehículo en una experiencia inigualable.

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Durante la visita, exploramos el diseño del edificio que alberga 32 vehículos y exhibe acabados premium en espacios interactivos, y conocemos modelos destacados como el G80 Black Edition, el GV80 Coupe, el imponente sedán G90 de batalla larga y el innovador GV60 2026 con retrovisores de cámara.

Sede de Genesis
Sede de Genesis. Crédito: Genesis.
Crédito: Cortesía

Además, descubrimos el proceso de entrega final, donde un sistema de brazos robóticos realiza una última inspección del auto antes de ser presentado a su nuevo dueño.

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