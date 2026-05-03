Aunque parezca mentira, estos eléctricos se despiden pronto

El entusiasmo por los autos eléctricos sigue ahí, pero el ritmo ya no es el mismo. Las marcas están ajustando planes, revisando inversiones y, en algunos casos, directamente bajando proyectos que hace poco parecían seguros.

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El mercado cambió más rápido de lo previsto. La demanda no creció al ritmo esperado, algunos incentivos desaparecieron y los costos de desarrollo siguen siendo elevados.

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En ese contexto, varios modelos eléctricos ya tienen fecha de despedida, incluso antes de consolidarse.

Proyectos que ni siquiera llegaron a despegar

Algunas de las decisiones más llamativas vienen de Honda. La firma japonesa optó por cancelar el Acura RSX eléctrico antes de que pudiera asentarse. Este SUV prometía tracción total, doble motor y un enfoque bastante deportivo, pero el escenario no acompañó.

Algo parecido ocurrió con la Honda 0 Series, una familia de modelos que incluía sedán y SUV con tecnología de nueva generación. La propia marca reconoció que lanzarlos en este momento implicaba un riesgo financiero difícil de asumir.

Modelos que se apagan tras poco tiempo

El BMW i4 también entra en la lista de despedidas. Aunque fue uno de los eléctricos más interesantes en su segmento, su ciclo se cerrará entre 2025 y 2026. La estrategia de BMW apunta ahora a plataformas más modernas.

Otro caso importante es el Chevrolet Bolt. Este modelo logró posicionarse como uno de los eléctricos accesibles más populares, pero General Motors ya decidió que su etapa terminará hacia 2027. La compañía busca reorganizar producción y centrarse en otros segmentos.

En Corea también hay movimientos. El Hyundai Ioniq 6 perdió impulso comercial, especialmente tras cambios en incentivos. La versión estándar no seguirá, aunque variantes más deportivas podrían mantenerse.

El Kia Niro EV, uno de los pioneros eléctricos de la marca, también se despide. Nunca alcanzó cifras fuertes de ventas y la marca decidió redirigir recursos hacia otros modelos más competitivos.

El lujo tampoco se salva

Ni siquiera las marcas exclusivas están ajenas a este ajuste. Lamborghini decidió cancelar el Lanzador, su ambicioso proyecto eléctrico. La razón fue directa, la demanda prácticamente no existía y continuar no tenía sentido económico.

El proyecto Sony Afeela, desarrollado junto a Honda, también quedó en pausa indefinida. A pesar de la expectativa inicial, la realidad del mercado obligó a replantear prioridades.

Otros nombres como el Volkswagen ID.4 o el Volvo EX30 también enfrentan cambios en su producción según el mercado. En paralelo, modelos como el Hyundai Kona EV entran en pausa temporal por exceso de inventario.

Todo esto no significa que el auto eléctrico esté en retroceso, mas bien refleja una etapa de ajuste donde las marcas buscan equilibrio entre innovación, demanda real y rentabilidad.

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