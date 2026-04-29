Mitsubishi llama a revisión más de 100,000 SUV por una falla

Una alerta de seguridad volvió a poner bajo la lupa a Mitsubishi Motors en Estados Unidos. La marca japonesa decidió ampliar un retiro que ahora supera las 100,000 unidades de sus SUV más conocidos, tras detectar un problema que, aunque silencioso, podría generar situaciones peligrosas en el uso cotidiano.

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El inconveniente no está en el motor ni en sistemas electrónicos complejos, sino en algo más simple pero igual de crítico.

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El mecanismo que sostiene el portón trasero puede fallar y provocar que la compuerta caiga de manera repentina, con el riesgo que eso implica para cualquier persona cercana.

Un problema que fue creciendo

Lo que comenzó como una revisión limitada terminó escalando a nivel nacional. En un primer momento, la medida solo alcanzaba a vehículos ubicados en regiones del norte de Estados Unidos, donde el uso de sal en las carreteras es habitual durante el invierno.

Con el paso de los meses, aparecieron reportes similares en otras zonas. Esa repetición de fallas llevó a que el llamado a revisión se ampliara, pasando de 91,697 unidades a unas 108,000 en total.

Los modelos involucrados son los Mitsubishi Outlander fabricados entre 2014 y 2020, junto con las versiones híbridas Outlander PHEV producidas entre 2018 y 2022.

Mitsubishi Outlander PHEV 2024. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Lo que está fallando exactamente

El origen del problema está en los resortes de gas que ayudan a abrir y sostener el portón trasero. Estos componentes pueden deteriorarse con el tiempo, especialmente cuando quedan expuestos a humedad o residuos como la sal.

La investigación determinó que el agua puede filtrarse dentro del cilindro, generando corrosión interna. A medida que el material se debilita, aumentan las probabilidades de pérdida de presión o incluso de ruptura.

En el peor de los casos, el portón podría desplomarse sin previo aviso. También existe la posibilidad de que el cilindro falle de forma abrupta, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

Desde la compañía aseguran que no hay reportes de accidentes ni heridos relacionados con esta falla en Estados Unidos. Sin embargo, sí se registraron múltiples reclamos de garantía y reportes de campo que encendieron las alarmas.

La intervención de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras fue clave para avanzar con una solución más amplia y evitar posibles incidentes a futuro.

El Mitsubishi Outlander 2025 tiene de todo un poco. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Reparación sin costo para los usuarios

Mitsubishi confirmó que todos los propietarios afectados podrán acceder a una reparación gratuita en concesionarios oficiales. El trabajo incluye el reemplazo de los resortes de gas por nuevas piezas con mejor protección anticorrosiva.

Además, se eliminan algunos elementos del diseño anterior que resultaban más vulnerables al desgaste ambiental, reforzando la durabilidad del sistema.

Las notificaciones comenzarán a enviarse a partir del 17 de junio de 2026. Aquellos clientes que ya hayan pagado reparaciones relacionadas con este problema podrán solicitar un reembolso, siempre que presenten la documentación correspondiente.

Para quienes tengan dudas, existe la opción de verificar el número VIN en la base de datos oficial y confirmar si el vehículo está incluido en la campaña.

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