Hyundai apostó hasta lo imposible por el IONIQ 9 2027

El segmento de los SUV eléctricos de alta gama se está volviendo cada vez más competitivo, y Hyundai no quiere quedarse mirando desde la banquina.

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Con el IONIQ 9 2027, la marca coreana da una vuelta de tuerca a su propuesta más ambiciosa, apostando por una versión que no cambia la esencia del modelo, pero sí eleva su presencia con una estética más refinada.

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La novedad llega bajo el nombre Calligraphy Black Ink, una edición que apunta directamente a quienes valoran los detalles y buscan algo más exclusivo sin caer en lo ostentoso. No es una revolución mecánica, pero sí un movimiento estratégico para posicionarse mejor frente a rivales cada vez más afilados.

Una edición que apuesta por la personalidad

El nuevo IONIQ 9 AWD Performance Calligraphy Black Ink 2027 fue presentado en las inmediaciones de la planta Metaplant America en Savannah, donde se producirá. Este dato no es menor, ya que fabricar en Estados Unidos le permite a Hyundai ajustar costos y adaptarse mejor al gusto local.

El modelo mantiene su enfoque familiar con tres filas de asientos, pero suma una capa extra de sofisticación.

La intención es clara: competir de lleno con propuestas premium eléctricas y dejar en evidencia que Hyundai también puede jugar en ese terreno sin complejos.

Diseño oscuro, presencia fuerte

El acabado exterior apuesta por un tono Abyss Black Pearl que le da una identidad más sobria y elegante. A eso se suman detalles oscurecidos en distintas piezas, desde los emblemas hasta las molduras, junto con llantas Turbine negras de 21 pulgadas que terminan de cerrar el conjunto.

El resultado es un SUV que transmite más carácter sin necesidad de recurrir a excesos visuales. La estética Black Ink se apoya en la idea de precisión y diseño cuidado, algo que Hyundai resume en el concepto Calligraphy.

Interior que mezcla confort y tecnología

Puertas adentro, la propuesta sigue la misma línea. El habitáculo apuesta por un ambiente completamente negro con materiales que combinan lujo y sostenibilidad, como la gamuza ecológica derivada del maíz.

La configuración de seis plazas incluye asientos Relaxation en las dos primeras filas, con funciones eléctricas y ventilación, mientras que la tercera fila suma calefacción.

En tecnología, el IONIQ 9 no se queda corto. Incorpora un head-up display de 10 pulgadas, sistema de sonido Bose con 14 altavoces, techo panorámico y puertos USB-C de 100 W en todas las filas. También suma asistencias avanzadas como estacionamiento remoto inteligente, cámara integrada y función V2L para alimentar dispositivos externos.

Analizamos el Hyundai IONIQ 9 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Rendimiento a la altura del segmento

Bajo la carrocería, este SUV mantiene una configuración potente con doble motor eléctrico que entrega 422 caballos de fuerza y 516 libras-pie de torque, acompañado de tracción integral AWD.

La batería de 110,3 kWh promete una autonomía cercana a las 310 millas, suficiente para viajes largos sin demasiadas preocupaciones. Además, su arquitectura de 800 voltios permite cargas rápidas de hasta 350 kW, logrando pasar del 10% al 80% en apenas 24 minutos.

Hyundai no esconde sus ambiciones con este modelo: “El IONIQ 9 Calligraphy Black Ink 2027 se erige como el SUV eléctrico más lujoso de Hyundai hasta la fecha, ofreciendo un rendimiento líder en su clase, un diseño espectacular y la máxima expresión de la capacidad tecnológica y de diseño de la marca”, dijo Olabisi Boyle, vicepresidente sénior de planificación de productos y estrategia de movilidad de Hyundai Motor North America.

El lanzamiento está previsto para el verano de 2026, y aunque la marca no confirmó el precio, todo indica que superará los $80,000 dólares, posicionándose en la parte alta del catálogo.

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