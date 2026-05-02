Marca china arrasa con su auto volador y miles de reservas

Lo que hace poco parecía una idea sacada de una película ahora empieza a tomar forma real. Xpeng llevó al Auto Show de Beijing 2026 un modelo que rompe con todo lo conocido y, lejos de quedarse en simple exhibición, ya está generando ventas concretas.

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El interés no es menor. La marca china confirmó más de 7,000 reservas para su vehículo volador, con un ritmo que ronda las 90 unidades diarias.

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No es un dato menor si se tiene en cuenta que se trata de una propuesta completamente distinta a lo que entendemos por automóvil.

Un concepto que mezcla tierra y aire

El llamado Land Aircraft Carrier no es un auto convencional con algún extra futurista. Se trata de un sistema modular que combina un vehículo terrestre con una aeronave eléctrica integrada.

La parte inferior funciona como una especie de unidad nodriza con seis ruedas, diseñada para transportar en su interior un pequeño aparato volador biplaza. Cuando el usuario lo necesita, esa aeronave se despliega y puede operar de forma independiente.

La idea abre un abanico de posibilidades interesantes. Desde evitar el tráfico urbano hasta cubrir distancias largas de una manera completamente diferente, el concepto apunta a cambiar la lógica de los desplazamientos.

El impacto del Auto Show de Beijing 2026

La puesta en escena jugó un papel clave en el éxito del modelo. En el Auto Show de Beijing 2026, miles de personas pudieron acercarse al stand de Xpeng, probar simulaciones de vuelo y ver demostraciones en tiempo real.

Ese contacto directo ayudó a que la propuesta dejara de parecer lejana. Lo que antes sonaba a experimento empezó a percibirse como una alternativa tangible, al menos para ciertos usos y mercados.

Además, Beijing se ha convertido en el escenario ideal para este tipo de lanzamientos. Las marcas no solo muestran productos, también presentan visiones completas de lo que podría ser la movilidad en los próximos años.

Un proyecto que ya mira a producción

Más allá del impacto mediático, lo interesante es que Xpeng ya trabaja en llevar este vehículo a la realidad comercial. La compañía está desarrollando instalaciones específicas para su fabricación, lo que indica que el proyecto está bastante avanzado.

El precio estimado ronda los $250,000 dólares, posicionándolo claramente en un segmento exclusivo. Aun así, la cantidad de reservas demuestra que existe un público dispuesto a apostar por este tipo de soluciones.

La marca apunta a iniciar entregas en una fase inicial en el corto plazo, con la intención de escalar la producción hacia 2027.

Un paso más hacia otra forma de movilidad

El desafío ahora no es solo técnico. La regulación y la seguridad serán factores clave para que estos vehículos puedan operar con normalidad en distintos mercados.

Aun con esas barreras, el movimiento de Xpeng deja algo claro. La movilidad está entrando en una nueva etapa donde las fronteras entre el aire y la carretera empiezan a desdibujarse.

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