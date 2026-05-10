Si no lo querías, ahora sí: Kia EV6 2026 bajó su precio

Comprar un vehículo eléctrico todavía sigue siendo una decisión complicada para muchas personas. La autonomía genera dudas, la infraestructura de carga no siempre acompaña y, sobre todo, el precio continúa siendo una barrera importante. Justamente por eso, el movimiento que acaba de hacer Kia con el EV6 2026 llama tanto la atención.

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Mientras varios fabricantes aumentan costos o eliminan versiones para proteger márgenes de ganancia, Kia tomó el camino opuesto y decidió hacer más accesible uno de sus modelos eléctricos más importantes. El resultado es un SUV que mantiene prácticamente intactas sus características, pero que ahora entra en una zona de precios mucho más competitiva.

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La pregunta aparece sola. ¿El EV6 se convirtió en una de las mejores compras dentro del segmento eléctrico?

Un recorte de precio que cambia todo

La gran novedad del Kia EV6 2026 no está relacionada con un rediseño radical ni con una revolución tecnológica. El cambio más fuerte aparece directamente en la etiqueta de precio.

La versión de entrada ahora ronda los $39,000 dólares, una reducción cercana a los $5,000 dólares respecto a configuraciones anteriores. En las variantes más equipadas, los valores siguen moviéndose entre aproximadamente $45,000 y $56,000 dólares.

Dentro de un mercado donde cada ajuste puede definir una compra, esa diferencia resulta enorme.

Kia entendió algo importante. Muchos compradores están interesados en pasarse a un eléctrico, pero todavía necesitan sentir que el precio realmente justifica el cambio. Ahí es donde el EV6 empieza a tomar fuerza frente a varios rivales directos.

El Kia EV6 en la carretera. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Sigue siendo uno de los eléctricos más completos

Más allá de la rebaja, el EV6 continúa destacándose por una combinación bastante difícil de encontrar en este segmento. El SUV utiliza la plataforma E-GMP del grupo Hyundai, una arquitectura desarrollada específicamente para vehículos eléctricos y que ya demostró buenos resultados en distintos modelos.

Uno de sus puntos más fuertes sigue siendo la carga ultrarrápida. En condiciones ideales, puede recuperar del 10% al 80% de batería en menos de 20 minutos, algo que todavía marca diferencias frente a muchos competidores.

También ofrece variantes con tracción trasera y tracción integral, permitiendo elegir entre una conducción más eficiente o una experiencia más enfocada en desempeño.

Las versiones intermedias superan fácilmente los 300 caballos de fuerza y entregan aceleraciones bastante contundentes para un SUV familiar.

Un diseño que todavía se roba las miradas

Aunque el EV6 ya lleva un tiempo en el mercado, su diseño sigue sintiéndose moderno. Kia apostó por líneas agresivas, una silueta muy aerodinámica y una firma luminosa que todavía consigue diferenciarlo del resto.

Muchos lo describen como un SUV futurista, y la verdad es que cuesta encontrar otro modelo en este rango de precio con una presencia tan particular.

En el uso diario, además, ofrece una experiencia bastante refinada. La suspensión trabaja bien sobre superficies irregulares y la sensación de manejo se acerca más a la de un auto que a la de un SUV grande y pesado.

Claro que no todo es perfecto. Algunas personas pueden extrañar más controles físicos tradicionales y ciertos espacios interiores no son tan amplios como en otros rivales del segmento.

Kia EV6 GT 2025. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

¿Por qué Kia decidió bajar el precio?

La respuesta tiene relación directa con el momento que atraviesa el mercado eléctrico. Las ventas crecieron muchísimo en los últimos años, pero también aparecieron nuevas marcas, más competencia y consumidores mucho más cuidadosos con el dinero.

Además, la marca ajustó parte de su estrategia global y retrasó algunas versiones más deportivas del EV6. Eso permite concentrarse en modelos más accesibles y orientados a volumen.

Entonces, ¿vale la pena comprarlo?

Para muchas personas, sí. El Kia EV6 2026 ofrece una mezcla muy sólida de autonomía, potencia, tecnología y confort. Ahora suma un precio bastante más atractivo que antes, algo que automáticamente lo convierte en una opción mucho más lógica dentro del segmento eléctrico.

No es el SUV más barato del mercado y tampoco el más espacioso. Sin embargo, pocos modelos logran equilibrar diseño, rendimiento y tecnología de la manera en que lo hace el EV6.

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