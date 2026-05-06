Tesla enfrenta revisión del Cybertruck por fallas críticas

El Tesla Cybertruck vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por su diseño futurista ni por su rendimiento. La compañía tuvo que activar una llamada a revisión que pone el foco en un componente clave para la seguridad, algo que inevitablemente genera preocupación entre los propietarios.

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El problema detectado no es menor. Se trata de una posible falla en el sistema de frenos que, en determinadas condiciones, podría terminar con una rueda desprendiéndose en plena marcha.

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Un escenario que, aunque poco frecuente, representa un riesgo evidente tanto para quienes van dentro del vehículo como para quienes circulan cerca.

¿Qué unidades están afectadas?

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 173 unidades están involucradas en esta revisión. Corresponden a la versión de tracción trasera equipada con llantas de 18 pulgadas, una variante que además tuvo una presencia bastante limitada en el mercado.

Aunque el número puede parecer bajo, la naturaleza del defecto es lo que realmente preocupa. Es una posible falla estructural en una zona crítica del vehículo.

La raíz de todo está en los discos de freno. Según la información difundida por la propia marca, estos componentes pueden desarrollar grietas en puntos específicos, especialmente en los orificios donde se fijan los espárragos de las ruedas.

La Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Con el uso cotidiano, esas pequeñas fisuras pueden crecer sin ser detectadas. El desgaste normal, las irregularidades del camino o incluso maniobras de giro pueden acelerar este proceso. Lo complicado es que estas grietas no son visibles a simple vista, lo que dificulta cualquier diagnóstico temprano.

Algunos conductores reportaron vibraciones inusuales al frenar, una señal que podría haber anticipado el problema, aunque no siempre resulta evidente para todos los usuarios.

Riesgos y alcance de la investigación

Si el daño avanza, el desenlace puede ser grave. Los elementos que sujetan la rueda podrían perder firmeza hasta separarse completamente, lo que derivaría en la pérdida total de la rueda mientras el vehículo está en movimiento.

Tesla también está analizando si el problema podría extenderse más allá de estas unidades. Los mismos discos de freno estuvieron disponibles como repuestos en centros de servicio, por lo que existe la posibilidad de que otros vehículos hayan sido equipados con estas piezas.

A pesar de esto, la marca indicó que solo tiene registro de tres reclamaciones de garantía relacionadas y que no hay reportes de accidentes, heridos o víctimas fatales vinculados a esta situación.

La única e incomparable Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Cambios técnicos y solución

Para resolver el inconveniente, Tesla rediseñó tanto los discos de freno como los bujes de las ruedas. El objetivo es mejorar la resistencia estructural y evitar la aparición de grietas en condiciones normales de uso.

También se incorporaron nuevas tuercas con un recubrimiento que mejora la fricción, lo que ayuda a mantener el ajuste correcto incluso en situaciones exigentes.

Los avisos comenzaron a enviarse a los propietarios a finales de abril, y se espera que desde el 20 de junio los vehículos puedan ser inspeccionados y reparados en los centros de servicio.

Este episodio también deja entrever el discreto paso de la versión de tracción trasera del Cybertruck por el mercado. Era la alternativa más accesible, con una diferencia de unos $10,000 dólares frente a la versión con tracción total, pero su baja demanda llevó a que la marca decidiera retirarla.

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