Mustang Dark Horse SC supera al Shelby GT500 en potencia

Ford no solo ha decidido ir un paso más allá, sino que ha construido una variante del Mustang Dark Horse SC que hace lo inimaginable con este modelo.

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La idea era clara desde el principio. Tomar como base el ya conocido Dark Horse y llevarlo a un nivel donde la línea entre auto de calle y máquina de circuito sea cada vez más difusa.

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El resultado es un Mustang que no solo se siente más agresivo, sino que también apunta directamente a los entusiastas que buscan sensaciones más intensas.

Un V8 que marca la diferencia

Debajo del capó aparece un viejo conocido, pero con una puesta a punto que impresiona. Se trata del V8 sobrealimentado de 5.2 litros que también ha dado vida a otras versiones icónicas de la marca. En este caso, la cifra final alcanza los 806 caballos y un par máximo de 895 Nm.

Estas cifras no solo lo colocan por encima del último Shelby GT500, sino que además lo acercan peligrosamente al exclusivo Mustang GTD. La diferencia entre ambos ya no parece tan amplia, algo que habla del trabajo que Ford ha hecho en esta variante.

“Desarrollar el Mustang Dark Horse SC junto con el Mustang GTD y nuestro Mustang GT3 de competición nos permitió crear un flujo constante de innovación. Nuestro objetivo era trasladar la tecnología y las lecciones aprendidas en nuestras carreras de resistencia más exigentes directamente a nuestros coches de calle, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia auténtica de lo que viven nuestros equipos de competición en la pista”, comenta Mark Rushbrook, director global de Ford Racing.

Ford Mustang Dark Horse SC. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Más que potencia, un enfoque total en el manejo

No todo gira alrededor del motor. El Dark Horse SC también evoluciona en su comportamiento dinámico con una serie de ajustes que buscan mayor precisión y control. La suspensión recibe componentes revisados, con muelles más firmes y barras estabilizadoras optimizadas.

A esto se suman piezas más ligeras fabricadas en aluminio forjado, una barra de refuerzo delantera en magnesio y una geometría trasera mejorada. El conjunto se complementa con un sistema de dirección actualizado que promete una respuesta más directa.

El ancho de vías también crece, lo que contribuye a una mayor estabilidad en curvas rápidas. Todo está pensado para que el conductor sienta el auto más conectado al asfalto.

El gran Ford Mustang Dark Horse SC. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un paquete pensado para la pista

Quienes quieran ir aún más lejos pueden optar por el Track Pack. Este paquete añade amortiguadores MagneRide optimizados, llantas de fibra de carbono y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup R.

También incorpora frenos carbocerámicos que ayudan a reducir el peso no suspendido en 68 kilos, una cifra clave para mejorar la agilidad. Además, permite ajustar el control de tracción en cinco niveles distintos, adaptándose a diferentes estilos de conducción.

Por ahora, esta versión está pensada principalmente para el mercado estadounidense, con un precio anunciado de $108,485 dólares.

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