Trump lo volvió a hacer: impuso aranceles a la Unión Europea

El mercado automotor volvió a recibir un sacudón inesperado desde Washington. Donald Trump decidió avanzar con una medida que impacta directo en el corazón de la industria europea, aplicando un arancel del 25% a los vehículos que llegan desde la Unión Europea.

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La noticia cayó como un balde de agua fría en fabricantes, concesionarios y también en los consumidores que siguen de cerca el pulso del sector.

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El anuncio no dejó demasiado margen para la interpretación. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que el bloque europeo no respetó compromisos comerciales previos y que, como respuesta, los autos y camiones importados desde ese origen comenzarán a tributar este nuevo gravamen en cuestión de días.

Lejos de suavizar el mensaje, Trump volvió a poner sobre la mesa su visión industrial: “Si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel”, señaló. La frase resume con claridad su estrategia de forzar a las compañías extranjeras a producir dentro del país.

La nueva parrilla de Mercedes. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Golpe directo a las marcas premium

El impacto no será uniforme, pero sí amplio. Firmas como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche y Jaguar Land Rover están entre las más expuestas. Aunque varias ya cuentan con fábricas en suelo norteamericano, buena parte de sus modelos más rentables siguen llegando desde Europa.

Eso implica que muchos vehículos podrían encarecerse de forma considerable en los concesionarios estadounidenses. Para el cliente final, la consecuencia es bastante clara, precios más altos o menos opciones importadas. Para las marcas, el desafío pasa por reorganizar su logística y evaluar si conviene absorber el costo o trasladarlo al comprador.

Un contexto que no da respiro

La industria automotriz no atraviesa precisamente un momento tranquilo. Años recientes dejaron secuelas con la pandemia, la crisis de semiconductores y la transición hacia la electrificación. En ese escenario, sumar un arancel de este calibre agrega presión a márgenes que ya venían ajustados.

El Volkswagen ID.Unyx 08. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Trump, sin embargo, destaca el lado positivo de su decisión. Según sus propias palabras, hay proyectos de nuevas plantas en marcha por más de $100,000 millones dólares dentro de Estados Unidos. “Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto”, aseguró.

El mensaje apunta a reforzar la idea de que el capital extranjero debe instalarse en territorio estadounidense si quiere competir sin barreras.

Tensiones legales y acuerdos en pausa

El trasfondo no es solo económico, también hay cuestiones legales en juego. Meses atrás, la Corte Suprema estadounidense dejó sin efecto parte del esquema arancelario previo, lo que obligó a implementar un gravamen temporal del 10%. Ahora, esta nueva medida llega en medio de un proceso de revisión que el Congreso deberá abordar en julio.

Por otro lado, existe un acuerdo preliminar con la Unión Europea que contemplaba aranceles del 15% en ciertos productos. Ese entendimiento todavía no está completamente ratificado y genera dudas dentro del propio bloque europeo.

Audi Q4 e-tron 2027. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Para quienes siguen el mercado de cerca, el efecto puede sentirse rápido. Modelos europeos podrían subir de precio, aparecer con demoras o incluso ofrecerse con incentivos antes de que el arancel entre en vigor.

A nivel global, la decisión reaviva tensiones comerciales y podría desencadenar respuestas desde Europa. También abre oportunidades para otros jugadores, como México, que se posiciona como alternativa productiva dentro de América del Norte.

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