Una súper pantalla: la gran apuesta del Toyota RAV4 2026

El nuevo Toyota RAV4 2026 no busca reinventarse por completo, pero sí afinar lo que ya hacía bien. En esta actualización, la marca japonesa decidió concentrarse en un punto clave que muchos usuarios valoran cada vez más. La interacción con el auto en el día a día. Y ahí es donde aparece el verdadero protagonista de esta generación.

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Apenas te sientas frente al volante, hay algo que salta a la vista sin esfuerzo. La evolución tecnológica es evidente. No se trata solo de una pantalla más grande o de gráficos más definidos.

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Hay un cambio en la forma en que el conductor se relaciona con el vehículo, mucho más cercana a la experiencia de usar un dispositivo móvil.

Pantallas más grandes y mejor integradas

Toda la gama ahora incluye una pantalla táctil de 10.5 pulgadas de serie, mientras que las versiones más equipadas elevan la apuesta con una de 12.9 pulgadas. En ambos casos, el sistema comparte la misma base, pero la diferencia de tamaño permite aprovechar mejor la calidad visual y la fluidez de las animaciones.

Más de la pantalla del Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El cuadro de instrumentos también evoluciona con una pantalla digital de 12.3 pulgadas que se integra con la navegación. Esto permite ver indicaciones directamente frente al conductor, lo que ayuda a mantener la atención en el camino y simplifica la conducción en trayectos desconocidos.

La personalización juega un papel importante. El sistema permite organizar widgets y accesos de forma sencilla, muy similar a lo que uno haría en un teléfono. Esa familiaridad hace que todo resulte intuitivo desde el primer uso.

Conectividad que realmente se siente

Toyota da un paso firme en conectividad con la incorporación de red 5G de AT&T. Esto se traduce en respuestas más rápidas y en una navegación basada en la nube mucho más precisa. El sistema también suma información de tráfico y clima en tiempo real con un año incluido y luego un costo cercano a $15 dólares mensuales.

El asistente de voz deja de ser un simple complemento y empieza a tener un rol más activo. Puede buscar lugares cercanos, sugerir opciones y brindar datos útiles sin que tengas que apartar la vista del camino.

La integración con Apple CarPlay y Android Auto es completamente inalámbrica y funciona sin complicaciones. Además, el sistema incluye una función de ayuda que guía al usuario paso a paso para aprovechar todas las herramientas disponibles.

Pantalla del Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Funciones prácticas que suman en el día a día

Una de las novedades más interesantes es la dash cam integrada. Utiliza las cámaras exteriores del vehículo para grabar momentos específicos, ya sea de forma automática o manual. Los clips se pueden revisar en la pantalla central o exportar fácilmente.

En cuanto a los controles, Toyota mantiene el botón de volumen en una posición cómoda, aunque elimina el clásico selector de sintonía. Algunas funciones que antes requerían botones físicos ahora pasan a la pantalla, lo que simplifica el diseño general.

Este sistema multimedia también se conecta con las asistencias a la conducción. La nueva versión del paquete Safety Sense 4.0 mejora funciones como el cambio de carril automático y la detección de motocicletas, todo gestionado desde la interfaz central.

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