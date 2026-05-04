No se aguantaron: Ford mostró el eléctrico más barato de su historia

La publicación no fue casual. Una serie de imágenes compartidas por Jim Farley fue el abrebocas perfecto sobre el próximo gran paso de Ford en el terreno eléctrico. No fue un anuncio formal, pero bastó para dejar claro que la marca tiene entre manos algo importante.

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Lo que se alcanza a ver es apenas un anticipo, una silueta que deja entrever una pick-up compacta. Sin embargo, detrás de ese vistazo hay una estrategia mucho más profunda.

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Ford quiere dejar atrás los tropiezos iniciales con sus eléctricos y apostar por algo que el mercado viene pidiendo hace tiempo, modelos más accesibles y pensados para el uso cotidiano.

Un cambio hacia lo realmente asequible

El enfoque cambia de manera evidente. La marca ya no apunta únicamente a camionetas grandes o modelos premium. Este nuevo proyecto se ubica en un segmento más terrenal, con un precio estimado cercano a $30,000 dólares, una cifra que podría marcar la diferencia en volumen de ventas.

La receta incluye simplificar procesos y recortar costos sin sacrificar lo esencial. Según lo que se ha dejado entrever, el vehículo contará con menos componentes, menos puntos de ensamblaje y una producción optimizada. Todo esto responde a una meta clara, hacer rentable el coche eléctrico desde el primer día.

La Ranger PHEV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una pick-up pensada para el día a día

Lejos de la imagen de camioneta robusta para trabajos extremos, esta propuesta apunta a un público urbano. Será una pick-up más compacta, con dimensiones cercanas a modelos medianos, pensada para quienes buscan practicidad sin renunciar a la tecnología.

Ford parece haber entendido que existe una gran oportunidad en ese nicho. Conductores que quieren dar el salto a lo eléctrico, pero que hasta ahora se ven frenados por precios elevados o propuestas poco funcionales para su rutina.

El propio Farley no ocultó su entusiasmo tras ver los avances del proyecto. En su publicación expresó “¡Santo Cielo! No puedo esperar para mostrárselo al mundo”.

El mensaje llegó acompañado de otro comentario que también deja ver el momento interno de la compañía “¡Día del Producto en Ford! Fue el último de Doug y nos mostró las últimas evoluciones en el proyecto del Vehículo Eléctrico Universal”.

Product Day at @Ford! It was Doug’s last one and he showed us the latest evolutions on the Universal Electric Vehicle project. Holy Smokes! I can’t wait to show the world. pic.twitter.com/39jLmcCiEA — Jim Farley (@jimfarley98) April 23, 2026

Este desarrollo también tiene un valor simbólico, ya que será uno de los últimos trabajos liderados por Doug Field dentro de la empresa. Además, introduce una nueva base tecnológica que podría extenderse a futuros modelos en distintos segmentos.

Por ahora, el nombre sigue siendo un misterio, aunque algunos rumores apuntan a un posible regreso de “Ranchero”.

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