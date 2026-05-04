Tesla Model X domina el mercado de autos usados en EE.UU.

En el competitivo mercado de autos usados en Estados Unidos, no todos los modelos logran destacar con la misma fuerza. Sin embargo, hay uno que está marcando el ritmo con una facilidad sorprendente.

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El Tesla Model X se ha convertido en el vehículo que menos tiempo pasa esperando comprador, un dato que refleja muy bien el momento que vive la marca.

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La clave está en una combinación poco habitual. Por un lado, la reducción en la producción de este modelo ha limitado la disponibilidad de unidades nuevas. Por otro, los precios en el mercado de segunda mano lo han acercado a un público mucho más amplio. Esa mezcla ha disparado el interés.

Menos días en venta, más interés

Los números confirman esta tendencia. Un Tesla Model X usado permanece en el mercado apenas 25,6 días antes de venderse. Es una diferencia notable frente al promedio general, que se sitúa en 58,8 días.

Este ritmo acelerado no solo habla de demanda, también muestra que el modelo sigue siendo competitivo frente a opciones más recientes. Su propuesta combina tecnología, espacio y una identidad muy marcada dentro del segmento eléctrico.

Tesla también destaca con otros modelos

El impulso no se limita al Model X. Otros vehículos de la marca mantienen tiempos de venta bastante ágiles. El Cybertruck encuentra comprador en unos 33,3 días, mientras que el Model Y lo hace en aproximadamente 34,6 días.

El Tesla Model X. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Aun así, el contexto general del mercado apunta hacia otra dirección. El aumento en los precios del combustible ha influido en las decisiones de compra, pero no necesariamente como muchos esperaban.

“Muchos supusieron que el reciente aumento en los precios de la gasolina significaría un resurgimiento en la demanda de vehículos eléctricos, pero los híbridos han demostrado ser los verdaderos beneficiarios del aumento de los costos del combustible”, afirmó Karl Brauer, Analista Ejecutivo de iSeeCars.

El propio analista amplió esa idea con una lectura más completa del mercado actual.

“Los híbridos se venden más rápido, retienen más valor y aumentan su cuota de mercado más rápido que los vehículos eléctricos, aunque a los vehículos eléctricos de Tesla también les está yendo bastante bien”, añadió.

El Tesla Model X, garantía en seguridad. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Precios que abren nuevas puertas

Uno de los factores más determinantes es el precio. Un Model X que en su momento costaba $116,190 dólares ahora puede encontrarse por menos de $60,000 dólares. Esa diferencia lo convierte en una opción mucho más accesible dentro del universo de los eléctricos.

A esto se suma otro detalle importante. Tesla ha incrementado el precio de las últimas unidades nuevas en unos $15,000 dólares, lo que hace que el mercado de usados gane todavía más atractivo.

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