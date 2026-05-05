La polémica declaración de Elon Musk sobre Tesla que nadie cree

La conducción autónoma vuelve a estar en el centro de la conversación, y esta vez no solo por avances tecnológicos. Elon Musk lanzó una afirmación que no pasó desapercibida, justo cuando Tesla presume haber acumulado una cifra impresionante de kilómetros recorridos con su sistema.

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Según el CEO, la tecnología Full Self Driving alcanzó más de 16,000 millones de km, lo que marcaría un punto de inflexión en su desarrollo.

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Para Musk, ese volumen de datos es suficiente para considerar que la conducción autónoma ya puede ser segura en condiciones reales. La declaración generó ruido inmediato en una industria que sigue siendo mucho más cautelosa.

El peso de los datos en el discurso de Tesla

Tesla lleva años apostando fuerte por este sistema, que en el pasado fue conocido como Autopilot. Con el tiempo, la marca tuvo que ajustar su nombre para evitar confusiones sobre su verdadero alcance.

Musk fue claro al explicar su postura. “Se necesitan aproximadamente 10 mil millones de millas de datos de entrenamiento para lograr una conducción autónoma segura y no supervisada”, escribió. Luego agregó algo que también refleja el desafío técnico. “La realidad tiene una enorme carga de complejidad”.

Ese volumen de kilómetros recorridos no es casualidad. La expansión global de Tesla y la incorporación del sistema en más vehículos permitieron acelerar la recolección de datos a una escala difícil de igualar.

La industria pide cautela

Mientras Tesla celebra, otros actores del sector mantienen una postura más prudente. Empresas tecnológicas y automotrices siguen desarrollando sus propios sistemas, pero evitan hablar de una autonomía total sin supervisión como algo inmediato.

El ejemplo de China sirve como advertencia. Allí circulan más de 4,500 vehículos autónomos en formato de robotaxi, pero un incidente reciente obligó a frenar operaciones y revisar protocolos. Ese tipo de episodios refuerza la idea de que todavía hay margen de mejora.

Incluso dentro del propio discurso de Musk aparecen matices. En el pasado, había señalado que el umbral para considerar segura la tecnología estaba en unos 9,656 millones de km. Ahora, con una cifra mucho mayor, el mensaje es más optimista, aunque no elimina las dudas.

Desafíos que siguen sobre la mesa

La conducción autónoma no solo depende de datos acumulados. Hay situaciones complejas que siguen siendo un obstáculo. Musk lo reconoció en una reciente presentación de resultados al mencionar problemas en “intersecciones complejas” y escenarios con señalización deficiente.

Estos factores explican por qué la expansión total del sistema sin supervisión todavía tiene plazos largos. Tesla espera avanzar con operaciones más amplias hacia finales de 2026, al menos en varios estados de Estados Unidos.

Entre la promesa y la realidad

El objetivo final de Tesla va más allá del auto particular. La compañía proyecta un negocio centrado en robotaxis, donde la conducción autónoma será clave para su crecimiento.

Sin embargo, la distancia entre una tecnología prometedora y una solución completamente confiable sigue siendo tema de debate. Los 16,000 millones de km son un hito importante, pero no necesariamente el punto final de esta historia.

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