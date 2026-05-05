Gigante chino gana menos, pero no suelta el acelerador

Los números de BYD abren el año con una mezcla incómoda de sensaciones. Por un lado, la marca mantiene su presencia dominante en el mercado de vehículos electrificados. Por otro, los resultados financieros dejan claro que crecer ya no es tan rentable como antes.

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El fabricante chino cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto cercano a los $550 millones de dólares, una cifra que representa una caída del 55% frente al mismo periodo del año anterior. El dato sorprende, sobre todo viniendo de una compañía que venía encadenando resultados sólidos.

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La explicación no está en una caída de ventas pura, sino en algo más estratégico. BYD decidió apretar fuerte con los precios en su mercado local para no ceder terreno frente a nuevos competidores. Esa decisión le permitió sostener volumen, pero le pasó factura directa en los márgenes.

Descuentos que pasan factura

El mercado chino se convirtió en un campo de batalla donde cada marca intenta sobrevivir a base de ofertas agresivas. BYD no solo participó, sino que lideró esa dinámica con recortes importantes en varios de sus modelos más populares.

BYD Dolphin White. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

El problema es evidente. Vender más barato implica ganar menos por cada unidad. Aunque los ingresos totales alcanzaron cifras cercanas a $20,200,000,000 dólares, la rentabilidad se comprimió de forma notable.

A esto se suma un contexto complicado para toda la industria. La transición hacia nuevas tecnologías y la presión por electrificar cada vez más rápido obligan a invertir fuerte mientras los precios bajan. Una combinación difícil de sostener en el tiempo.

Ajustes internos y eficiencia

Para contrarrestar este escenario, BYD está moviendo fichas en su estructura productiva. La compañía apuesta por simplificar procesos y compartir componentes entre distintos modelos para reducir costos.

La idea es clara. Si cada auto deja menos margen, la única salida es fabricar de forma más eficiente. En esa línea, la estandarización de sistemas eléctricos y térmicos se vuelve clave para sostener la competitividad.

También hay señales de ajuste más sensibles. La empresa evalúa recortes de personal que podrían afectar a una parte relevante de su enorme plantilla, que supera el millón de trabajadores.

Fábrica de BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

La mirada puesta fuera de China

El propio CEO, Wang Chuanfu, dejó entrever que el mercado local atraviesa una etapa complicada. “Etapa de eliminación” fue la expresión que utilizó para describir un entorno donde no todos los jugadores van a sobrevivir.

Frente a eso, BYD acelera su expansión internacional. La estrategia incluye nuevas plantas en mercados como Brasil, Hungría y Tailandia, además de un mayor control logístico con flota propia de transporte.

El foco también está en mejorar el mix de productos. Las marcas premium del grupo vienen ganando terreno y ya muestran cifras de crecimiento interesantes, lo que ayuda a equilibrar el negocio.

A pesar del golpe en beneficios, hay un punto donde BYD no piensa recortar. La inversión en desarrollo tecnológico sigue creciendo y ya supera los $1,500,000,000 dólares en este inicio de año.

La marca entiende que su ventaja competitiva pasa por la evolución de sus baterías y sistemas de propulsión. Ahí es donde quiere marcar la diferencia frente a rivales que también avanzan rápido.

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