¡Aprovecha! Descuentos de miles de dólares de Ford en modelos 2025 y 2026

Las concesionarias de Ford están viviendo días de alto movimiento, con clientes que llegan atraídos por una estrategia que ya había dado resultados y que ahora regresa con más ambición.

Lee también: Gigante chino gana menos, pero no suelta el acelerador

La marca decidió reeditar su política de precios de empleado, pero esta vez sin restricciones, permitiendo que cualquier comprador acceda a rebajas que normalmente eran exclusivas del personal interno.

Puedes leer: ¡7 millones de retiros! Ford enfrenta un 2026 de récord

La celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos sirve como telón de fondo para una campaña que mezcla identidad, orgullo industrial y una clara intención de acelerar las ventas. La propuesta es sencilla, pero potente. Poner más autos en la calle con precios más accesibles.

Una estrategia que ya demostró funcionar

El antecedente inmediato dejó cifras positivas. En 2025, esta misma política impulsó las ventas de manera significativa, algo que motivó a la compañía a repetir la fórmula.

La diferencia es que ahora el mensaje es más amplio y apunta directamente al consumidor común, que puede acceder a valores cercanos al costo interno del fabricante.

Estos descuentos se aplican directamente sobre el precio sugerido, lo que genera rebajas reales que pueden ir desde algunos cientos hasta varios miles de dólares. No son solo promociones aisladas, sino una política extendida que alcanza a buena parte del catálogo, incluyendo modelos de la marca Lincoln.

Modelos destacados con rebajas importantes

Entre los vehículos que mejor quedan posicionados aparece el Mustang 2025, que baja a unos $31,666 dólares en su versión base, con una reducción cercana a $2,000 dólares. El Maverick 2026 también entra en la lista con un precio de $28,616 dólares, lo que implica casi $1,000 dólares menos.

En el terreno eléctrico, el Mustang Mach-E 2026 se ajusta hasta los $37,863 dólares, con una rebaja de alrededor de $2,000 dólares. Pero el golpe más fuerte lo da la F-150 Lightning 2025, que reduce su precio a unos $53,231 dólares tras un descuento superior a $4,000 dólares, una cifra especialmente atractiva considerando que se trata de un modelo que dejará de producirse.

Más que descuentos, una declaración de marca

La campaña no se limita a números. Ford busca reforzar su posicionamiento como actor clave dentro de la industria automotriz estadounidense. La empresa destaca su peso en la generación de empleo y su capacidad de producción local, elementos que forman parte del mensaje que acompaña esta iniciativa.

La red de concesionarios también juega un papel central. Con más de 2,800 puntos de venta en el país, la marca se apoya en su presencia territorial para amplificar el impacto de la promoción y acercarse a diferentes comunidades.

Fechas y disponibilidad

El programa estará vigente desde el 1 de mayo hasta el 6 de julio, con alcance en concesionarios de todo el país. La mayoría de los modelos 2025 y 2026 forman parte de la oferta, lo que amplía considerablemente las opciones para los interesados.

Para quienes venían esperando una oportunidad para cambiar de auto, el momento parece ideal.

Seguir leyendo:

La polémica declaración de Elon Musk sobre Tesla que nadie cree

Trump lo volvió a hacer: impuso aranceles a la Unión Europea

Mustang Dark Horse SC supera al Shelby GT500 en potencia