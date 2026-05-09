Cinco SUV que gastan poca gasolina y cuestan menos de $40,000

Cargar combustible ya no es un trámite menor para la mayoría de los conductores. Cada visita a la estación se siente más en el bolsillo, y eso cambió la forma en la que muchos eligen su próximo vehículo. En ese escenario, los SUV híbridos ganaron protagonismo con propuestas que mezclan consumo contenido, espacio y precios todavía razonables.

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No hace falta irse a modelos premium o electrificados de alto costo para encontrar opciones eficientes.

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Hoy existen alternativas por debajo de los $40,000 dólares que cumplen con lo que busca una familia promedio, buen espacio, uso diario cómodo y cifras de consumo que realmente marcan la diferencia.

Kia Niro Hybrid, el rey del ahorro

El Kia Niro Hybrid aparece como uno de los más eficientes del mercado. Con un consumo combinado cercano a 53 mpg, se posiciona como la opción ideal para quienes priorizan gastar lo menos posible en combustible.

Su formato genera debate. Algunos lo ven más como un hatchback elevado que como un SUV tradicional, pero eso no le juega en contra en el uso diario.

Es práctico, fácil de manejar en ciudad y su precio arranca por debajo de los $30,000 dólares. No es el más refinado en sensaciones, pero sí uno de los más inteligentes en relación costo-beneficio.

Toyota Corolla Cross Hybrid, equilibrio bien logrado

Para quienes buscan un punto medio entre tamaño y eficiencia, el Corolla Cross Hybrid tiene mucho sentido. Ofrece cerca de 42 mpg combinados y suma tracción AWD de serie, algo que no siempre aparece en este rango de precios.

Arranca apenas por encima de los $31,000 dólares y puede escalar hasta unos $35,000 dólares en versiones más equipadas. Es una alternativa muy equilibrada, con el respaldo de confiabilidad que suele acompañar a Toyota y un manejo ágil que se adapta bien al uso urbano.

Toyota RAV4 Hybrid, un clásico que no falla

El RAV4 Hybrid sigue siendo una apuesta segura. No es casualidad que sea uno de los SUV más vendidos. Su versión híbrida ofrece cerca de 43 mpg combinados y parte desde unos $33,000 dólares.

Aquí el foco está en el espacio y la versatilidad. Es más amplio que otros modelos de la lista y funciona muy bien para familias que necesitan mayor capacidad de carga. Además, mantiene una reputación sólida en durabilidad, algo que pesa mucho en la decisión de compra.

Kia Sportage Hybrid, diseño con eficiencia

El Sportage Hybrid apuesta por una estética más jugada y un interior bien resuelto. En su versión más eficiente logra alrededor de 42 mpg combinados y tiene un precio inicial cercano a los $32,000 dólares.

Es una opción interesante para quienes no quieren resignar diseño. A eso se suma un sistema híbrido suave en su funcionamiento, lo que mejora la experiencia en ciudad y ruta sin complicaciones.

Lexus UX 300h, entrada al lujo eficiente

Para quienes buscan dar un salto hacia algo más exclusivo, el Lexus UX 300h aparece como una puerta de entrada al segmento premium. Su consumo ronda los 43 mpg combinados en versiones de tracción delantera.

No es el más espacioso del grupo, pero compensa con calidad de materiales y confort. Además, permite acceder a una marca de lujo sin disparar el presupuesto, manteniéndose dentro del límite de $40,000 dólares en configuraciones base.

¿Cuál conviene elegir?

La respuesta depende mucho del uso que le va a dar cada conductor. El Niro es ideal si el objetivo es gastar lo mínimo en combustible. El RAV4 funciona mejor cuando el espacio es prioridad. El Corolla Cross y el Sportage ofrecen ese punto medio que muchos buscan, mientras que el UX 300h suma un plus de sofisticación.

Lo interesante es que todas estas opciones demuestran algo evidente. Ya no es necesario resignar comodidad o estilo para ahorrar combustible. Hoy el equilibrio entre eficiencia y precio está más al alcance que nunca.

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