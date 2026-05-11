Mercedes-Benz retira más de 144,000 autos por falla digital

Mercedes-Benz quedó bajo presión en Estados Unidos después de confirmar un retiro que afecta a más de 144,000 vehículos recientes. El inconveniente no está relacionado con motores ni frenos, pero sí toca un punto delicado para cualquier conductor actual. La falla puede provocar que la información principal desaparezca mientras el auto está en marcha.

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La situación generó preocupación porque muchos de los modelos involucrados pertenecen a las gamas más nuevas de la marca alemana. En varios casos, son vehículos entregados hace poco tiempo y equipados con sistemas digitales que concentran prácticamente toda la información de manejo.

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Los documentos entregados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos detallan que el problema afecta tanto al sistema multimedia como al cuadro de instrumentos digital. Cuando ocurre el fallo, la pantalla frente al conductor puede apagarse temporalmente sin previo aviso.

El conductor puede quedarse sin información clave

Aunque Mercedes-Benz aclaró que no existen reportes de accidentes o heridos vinculados con esta situación, el problema no deja de ser serio. Si la pantalla se apaga mientras el vehículo circula, el conductor puede perder datos fundamentales como la velocidad, alertas mecánicas, nivel de combustible o advertencias relacionadas con la seguridad.

En la práctica, eso significa manejar durante algunos segundos sin referencias esenciales. Y aunque la falla no afecta directamente la capacidad mecánica del vehículo, sí puede convertirse en un riesgo importante dependiendo de las condiciones de manejo.

La marca explicó que todo se origina en la unidad de control del sistema de infoentretenimiento. Según Mercedes-Benz, el software puede ejecutar reinicios automáticos como parte de un mecanismo pensado para proteger y estabilizar el sistema electrónico.

El problema aparece cuando esos reinicios terminan afectando también al cuadro de instrumentos digital. Como consecuencia, la pantalla principal deja de mostrar información temporalmente hasta que el sistema vuelve a iniciar.

Qué modelos están involucrados

El retiro involucra exactamente 144,049 vehículos vendidos en Estados Unidos. Entre los modelos afectados aparecen el Mercedes-AMG GT, Clase C, Clase E, SL, CLE y GLC correspondientes a unidades fabricadas entre 2024 y 2026.

Todos ellos cuentan con determinadas versiones del software multimedia instalado por la compañía. Lo llamativo es que esta vez el inconveniente no está relacionado con componentes físicos tradicionales, sino con programación y estabilidad electrónica.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más frecuente dentro de la industria. A medida que las marcas eliminan relojes analógicos y trasladan todo a pantallas digitales, cualquier error de software puede afectar funciones esenciales del vehículo.

Mercedes-Benz ya trabaja en la solución

Los primeros reportes comenzaron a aparecer a mediados de 2025. Frente a esa situación, Mercedes-Benz inició el desarrollo de una actualización de software en agosto de ese mismo año para intentar reducir los reinicios innecesarios.

La compañía incluso lanzó correcciones mediante actualizaciones OTA, conocidas como Over the Air, aunque las quejas continuaron apareciendo. Finalmente, la presión de la NHTSA llevó a oficializar el retiro.

Mercedes Benz CLE Cabriolet 2024. Crédito: Mercedes Benz. Crédito: Cortesía

Ahora, los concesionarios autorizados instalarán una nueva versión del software de la unidad multimedia. Mercedes-Benz asegura que esta actualización mejora la estabilidad general del sistema y reduce de forma importante la posibilidad de fallos inesperados.

La marca también confirmó que los vehículos producidos después del 9 de julio de 2025 ya incorporan el software corregido y no presentan este comportamiento.

Los concesionarios comenzaron a recibir las notificaciones oficiales el 8 de mayo de 2026. Por su parte, los propietarios afectados serán contactados antes del 26 de junio de 2026 para coordinar la actualización correspondiente.

Quienes tengan dudas podrán verificar si su vehículo forma parte del retiro utilizando el número VIN o acercándose directamente a cualquier concesionario oficial de Mercedes-Benz en Estados Unidos.

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