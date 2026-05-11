Alucinante: Bugatti creó un W16 Mistral inspirado en una libélula

Bugatti volvió a demostrar hasta dónde puede llegar su nivel de personalización con una nueva creación del programa Sur Mesure, esta vez basada en el impresionante W16 Mistral.

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La marca francesa presentó el llamado “Fly Bug”, una edición completamente personalizada que toma inspiración visual de una libélula. Sí, un insecto. Pero lejos de sonar extraño, el resultado termina encajando perfectamente con el carácter futurista y extravagante del roadster más extremo de la compañía.

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La idea nació luego de varias conversaciones entre el propietario del vehículo y Frank Heyl, jefe de diseño de Bugatti. A partir de ahí, el equipo creativo comenzó a desarrollar un concepto que mezclara elegancia natural, detalles artesanales y la brutal presencia del W16 Mistral.

Un color que cambia según la luz

Lo primero que llama la atención del “Fly Bug” es su acabado especial llamado “Dragonfly Blue”. Se trata de una pintura capaz de modificar sus tonos dependiendo de la iluminación y del ángulo desde donde se observe el auto.

El efecto recuerda justamente a las alas de una libélula. En algunos momentos el vehículo luce azul profundo y en otros aparece una tonalidad turquesa mucho más brillante.

Interior del Bugatti W16 Mistral “Fly Bug”. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Bugatti incluso aplicó ese tratamiento visual en las llantas para mantener la coherencia estética de todo el conjunto.

A eso se suma un patrón gráfico elíptico que atraviesa gran parte de la carrocería. El diseño aumenta progresivamente hacia la zona trasera y parece desaparecer dentro de las entradas de aire, generando una sensación visual bastante impactante cuando el auto está en movimiento.

Un trabajo artesanal extremadamente complejo

Uno de los mayores desafíos para el equipo de Sur Mesure fue integrar el tradicional emblema ovalado de Bugatti dentro del patrón gráfico lateral.

El Bugatti W16 Mistral “Fly Bug”. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Aunque parece un detalle menor, la marca explicó que fue necesario realizar múltiples pruebas para lograr que el logo mantuviera la precisión de sus líneas y proporciones sin romper el diseño general del vehículo.

El resultado final deja la sensación de que cada parte del auto fue diseñada como si formara parte de una sola pieza artística.

Bugatti ya había explorado ideas similares en otros proyectos personalizados como el “Hellbug”, “Hellbee” y “Lady Bug”, aunque el “Fly Bug” lleva esa inspiración natural a otro nivel.

Bugatti W16 Mistral “Fly Bug”. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

El interior sigue la misma filosofía

Puertas adentro, el W16 Mistral “Fly Bug” mantiene exactamente el mismo lenguaje visual del exterior. Para esta unidad, Bugatti desarrolló materiales multicapa exclusivos que mezclan cuero premium, alcántara y texturas geométricas tridimensionales.

Los patrones inspirados en alas de insectos también aparecen en paneles de puertas, apoyabrazos y diferentes superficies del habitáculo.

Otro detalle llamativo es la presencia del famoso “Elefante Danzante” integrado en el selector de marchas. Esa figura histórica rinde homenaje a Rembrandt Bugatti, hermano del fundador Ettore Bugatti y reconocido escultor de animales.

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