Pon atención: muchos usan mal las balizas y pueden recibir multas

Quedarse detenido al costado de la carretera nunca es una situación agradable. El problema es que muchos conductores, en medio de los nervios o la confusión, terminan cometiendo errores básicos al usar las balizas o los elementos de emergencia. Y eso no solo aumenta el riesgo de accidente, también puede terminar en sanciones económicas.

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Aunque parezca algo sencillo, señalizar correctamente un vehículo averiado tiene varias reglas importantes que no todos conocen. Desde dónde detenerse hasta la distancia exacta para colocar los triángulos o las nuevas luces V-16, cada detalle cuenta cuando hay autos circulando a alta velocidad a pocos metros.

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La prioridad siempre debe ser evitar un impacto mayor. Por eso, actuar rápido y de forma correcta puede marcar una diferencia enorme.

Lo primero es detenerse en un lugar seguro

Cuando aparece una falla mecánica o sucede un accidente menor, lo más importante es apartar el vehículo del tráfico todo lo posible. Lo ideal es utilizar el arcén o ubicarse hacia el extremo derecho de la vía, siempre buscando un punto visible para el resto de los conductores.

Apenas el coche se detiene, hay que activar las luces intermitentes de emergencia. Esa primera advertencia permite que quienes vienen detrás reduzcan la velocidad o cambien de carril con anticipación.

Antes de salir del vehículo también resulta fundamental colocarse el chaleco reflectante. Muchas personas olvidan este paso y terminan exponiéndose innecesariamente al tráfico.

No todas las carreteras requieren la misma señalización

Uno de los errores más comunes aparece al colocar los triángulos o balizas. La ubicación cambia según el tipo de vía.

En carreteras de doble sentido deben colocarse dos triángulos, uno delante y otro detrás del vehículo. Ambos tienen que situarse aproximadamente a 50 metros de distancia y ser visibles desde unos 100 metros.

En autopistas y autovías la situación es diferente. Allí alcanza con colocar un único triángulo detrás del vehículo, también respetando la distancia de seguridad.

Si la avería ocurre cerca de una curva, una pendiente o un tramo con mala visibilidad, conviene adelantar la señalización para que el resto de los conductores tenga más tiempo de reacción.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Caminar mal por la carretera también es un riesgo

Colocar las señales de emergencia parece una tarea simple, pero muchos accidentes ocurren justamente mientras el conductor camina cerca de la vía.

Lo recomendable es desplazarse siempre por el arcén y, si existe barrera de protección, caminar detrás de ella. También conviene mirar constantemente el tráfico antes de bajar del coche.

Para calcular los famosos 50 metros, una referencia útil suele ser unos 70 pasos normales aproximadamente.

Otro detalle importante es orientar correctamente el triángulo o la baliza para maximizar su visibilidad frente a las luces de otros vehículos.

Las luces V-16 reemplazarán a los triángulos

Las normas de seguridad vial también están cambiando. A partir del 1 de enero de 2026, las tradicionales señales triangulares dejarán paso a las nuevas balizas V-16 conectadas.

Estos dispositivos luminosos se colocan sobre el techo del coche y emiten una luz amarilla visible hasta a un kilómetro de distancia. Además, algunos modelos incorporan conexión automática con los servicios de emergencia para enviar la ubicación exacta del vehículo detenido.

La idea detrás de este cambio es reducir el riesgo para el conductor, evitando que tenga que caminar por la carretera para colocar triángulos.

Interior del Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Una mala señalización puede terminar en multa

No llevar chaleco reflectante, no tener elementos de emergencia o utilizarlos de forma incorrecta puede derivar en sanciones económicas. Pero más allá del dinero, el verdadero problema aparece cuando otros conductores no logran detectar a tiempo un coche detenido.

Por eso, revisar periódicamente el equipo de emergencia y conocer las normas actuales sigue siendo una de esas pequeñas cosas que pueden evitar problemas mucho más graves en la carretera.

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