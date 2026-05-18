La nueva impactante estrategia de Honda ya tiene sus primeros modelos

Honda decidió mover piezas rápido después de uno de los momentos más delicados de su etapa reciente. La firma japonesa sorprendió hace apenas unas semanas con la cancelación de la Serie 0, su prometida familia de vehículos eléctricos, una decisión que impactó de lleno en las finanzas de la compañía y obligó a replantear buena parte de su estrategia global.

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La marca necesitaba enviar una señal clara sobre el futuro y aprovechó su asamblea anual para mostrar hacia dónde apunta ahora su negocio. El mensaje fue contundente. Los eléctricos ya no serán el único camino y los híbridos recuperarán un papel central dentro de la gama de Honda para los próximos años.

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Como adelanto de esta nueva etapa, la compañía presentó dos prototipos que anticipan parte de lo que llegará al mercado antes de 2030.

Una berlina que deja varias pistas

El primero de los concepts mostrados por Honda fue una berlina de gran tamaño y líneas bastante llamativas. Aunque todavía no tiene nombre oficial, el modelo dejó abierta la puerta a varias interpretaciones.

Por proporciones y diseño, muchos creen que podría transformarse en el heredero natural del Accord. Otros apuntan a una evolución más grande del Civic, mientras que también hay quienes ven en este prototipo la base para competir contra algunos crossover medianos de Toyota.

Honda evitó entrar en demasiados detalles técnicos, aunque sí dejó claro que este vehículo representa parte del nuevo enfoque híbrido de la compañía.

Acura también tendrá un nuevo híbrido

El segundo modelo presentado pertenece a Acura, la división premium de Honda en Norteamérica. Se trata de un crossover que prácticamente confirma la llegada del próximo RDX híbrido, un proyecto que ya había sido anticipado meses atrás mediante un teaser oficial.

El Honda Fit. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Eso sí, quienes esperaban verlo pronto deberán tener paciencia. Desde la marca adelantaron que su lanzamiento todavía tardará “el próximo par de años”.

La apuesta tiene lógica si se tiene en cuenta el crecimiento que siguen mostrando los SUV electrificados en Estados Unidos.

Honda se aleja del adiós total a la combustión

La gran novedad de esta presentación no fueron únicamente los prototipos. Honda también confirmó que abandonará su idea de eliminar completamente los motores de combustión para 2040.

En lugar de avanzar hacia una electrificación absoluta, la firma japonesa enfocará buena parte de sus inversiones en una nueva generación de híbridos. El plan contempla el lanzamiento de 15 modelos electrificados de aquí al final de la década.

Además, varios de esos futuros vehículos podrían aprovechar tecnologías y desarrollos que originalmente habían sido creados para la cancelada Serie 0. De esa manera, algunos de los avances pensados para aquellos eléctricos terminarán encontrando lugar en esta nueva familia híbrida.

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