Cada vez más cerca: Tesla viene preparando una gran sorpresa

Tesla volvió a encender la expectativa alrededor del Roadster, uno de los proyectos más demorados y comentados de la industria automotriz. Esta vez no fue por una declaración explosiva de Elon Musk ni por una prueba en pista, sino por un detalle que muchos interpretan como una señal clara de que el superdeportivo eléctrico sigue vivo dentro de los planes de la compañía.

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La marca presentó recientemente una nueva patente vinculada al nombre Roadster. El registro incluye un emblema completamente distinto a los utilizados hasta ahora por Tesla y aparece relacionado con vehículos eléctricos, baterías, sistemas de carga e incluso ropa oficial. El movimiento despertó otra vez la expectativa de los fanáticos que llevan años esperando novedades concretas sobre el modelo.

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Un logo diferente para un auto muy esperado

El nuevo diseño registrado por Tesla apuesta por una imagen más agresiva y futurista. El emblema tiene forma de escudo hexagonal orientado hacia abajo y suma cuatro líneas verticales en la parte inferior. En la zona superior aparece la palabra “Roadster” con una tipografía moderna que se despega bastante de la estética habitual de la firma estadounidense.

No es la primera vez que Tesla realiza movimientos relacionados con este vehículo en los últimos meses. En febrero también había registrado otras dos marcas comerciales vinculadas al Roadster. Una incluía únicamente el nombre con la misma tipografía estilizada y la otra mostraba la silueta de un deportivo bajo y aerodinámico que recordaba claramente al prototipo presentado en 2017.

Elon Musk vuelve a generar expectativa

El problema para muchos seguidores de Tesla es que el Roadster acumula una larga lista de anuncios incumplidos. Elon Musk aseguró varias veces que el auto estaba cerca de llegar, aunque los plazos fueron cambiando constantemente.

Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

En marzo, el empresario publicó en X que habría una “presentación del nuevo Roadster probablemente a finales de abril”, pero mayo ya comenzó y todavía no apareció el esperado deportivo eléctrico. Incluso meses atrás había mencionado el 1 de abril como posible fecha de revelación, aunque muchos lo tomaron como una simple broma.

La realidad es que el modelo debía entrar en producción originalmente en 2020 y desde entonces su lanzamiento fue pospuesto una y otra vez.

Las promesas que rodean al superdeportivo eléctrico

Cuando Tesla mostró el Roadster por primera vez, prometió cifras realmente impactantes. Musk aseguró que el vehículo podría superar los 400 km/h de velocidad máxima, acelerar de 0 a 160 km/h en apenas 4.2 segundos y ofrecer cerca de 1,000 kilómetros de autonomía.

El precio inicial anunciado en aquel momento rondaba los $200,000 dólares, una cifra elevada incluso para el segmento de autos de altas prestaciones.

Con el paso del tiempo, las promesas se volvieron todavía más ambiciosas. Musk llegó a afirmar que el Roadster podría alcanzar los 96 km/h en menos de un segundo y habló de un paquete opcional desarrollado junto a SpaceX con pequeños propulsores de cohete integrados en el vehículo. Incluso insinuó que esas tecnologías podrían permitir ciertas capacidades “de vuelo”.

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