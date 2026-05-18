Lo que pasa si te niegas a una prueba de alcoholemia en EE.UU.

Muchos conductores creen que rechazar una prueba de alcoholemia puede ayudarles a evitar problemas legales. Sin embargo, en Estados Unidos esa decisión suele complicar todavía más la situación. En varios estados, negarse al test puede traer consecuencias inmediatas y sanciones incluso más duras que las aplicadas a quienes sí aceptan la prueba y dan positivo.

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La legislación estadounidense tiene reglas bastante estrictas para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol. Y una de las herramientas clave es el llamado “consentimiento implícito”, una norma que prácticamente todos los conductores aceptan al momento de obtener su licencia.

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Eso significa que, si un oficial sospecha que alguien maneja alcoholizado, el conductor está obligado a someterse a controles de alcoholemia o pruebas relacionadas con consumo de sustancias.

La licencia puede suspenderse de inmediato

Uno de los efectos más rápidos de negarse al alcoholímetro es la suspensión automática de la licencia de conducir.

Dependiendo del estado y de si existen antecedentes previos, el castigo puede extenderse entre seis meses y un año para quienes infringen la norma por primera vez. En casos de reincidencia, algunas jurisdicciones elevan la sanción hasta tres años sin permiso para manejar.

Además, el conductor puede recibir multas económicas bastante elevadas. En ciertos estados, las penalizaciones van desde $500 dólares hasta $2,000 dólares.

Interior del Toyota Land Cruiser 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La negativa también puede jugar en contra ante un juez

Otro punto importante es que rechazar la prueba no elimina la investigación. De hecho, en muchos procesos judiciales la negativa puede utilizarse como argumento en contra del conductor.

Los fiscales suelen sostener que la persona evitó el test para impedir que se comprobara un estado de intoxicación. Esa interpretación puede complicar bastante una defensa legal.

En algunos estados, como Florida o California, negarse al examen incluso puede derivar en cargos penales adicionales y posibles penas de cárcel.

Hay estados que permiten apelar

No todo queda cerrado automáticamente. Algunas jurisdicciones ofrecen la posibilidad de apelar la suspensión de la licencia mediante audiencias administrativas.

Hyundai Creta 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Texas es uno de los estados donde ese recurso puede solicitarse. De todos modos, el proceso suele requerir asesoramiento legal especializado y las posibilidades de éxito dependen mucho de cómo ocurrió la detención.

Las autoridades defienden estas leyes como parte de una política de seguridad vial más estricta. Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el alcohol aparece involucrado en cerca del 30% de las muertes por accidentes vehiculares en Estados Unidos.

Por eso, para muchos conductores, negarse a la alcoholemia termina siendo una decisión mucho más costosa de lo que imaginaban.

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