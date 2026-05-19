Jeep viste al Wrangler con el espíritu del Capitán América

Jeep decidió sumarse a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos con una edición muy especial del Wrangler. La marca presentó el nuevo America250, un paquete exclusivo que mezcla la esencia todoterreno del modelo con una estética inspirada directamente en el Capitán América y todo el imaginario patriótico estadounidense.

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La propuesta no pasa desapercibida. Apenas se ve el vehículo, queda claro que Jeep buscó crear algo pensado para llamar la atención tanto de los fanáticos del Wrangler como de quienes crecieron leyendo cómics de Marvel. El resultado es un todoterreno cargado de referencias visuales a la bandera estadounidense y al superhéroe más emblemático de la cultura pop norteamericana.

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Este Wrangler forma parte de la campaña “Twelve 4 Twelve Wrangler”, una iniciativa con la que Jeep lanzará 12 acabados especiales para el modelo. Entre todos ellos, el America250 apunta a convertirse en uno de los más llamativos por la fuerte conexión emocional que busca generar.

Un diseño que recuerda al Capitán América

La edición America250 apuesta por una combinación clásica de rojo, blanco y azul. El exterior utiliza una carrocería Bright White acompañada por una capota blanda en tono Jean Blue, un detalle que intenta recordar el estilo denim tan asociado a la cultura estadounidense.

También aparecen rines Steel Oxide de 17 pulgadas pintados en azul oscuro y neumáticos BFGoodrich All-Terrain de 33 pulgadas, reforzando la imagen robusta y aventurera que siempre ha caracterizado al Wrangler.

Los detalles en rojo tienen mucho protagonismo. Jeep incorporó ganchos de remolque delanteros y traseros en ese color, además de barras protectoras de acero, emblemas America250 y varios acabados negros brillantes repartidos por la carrocería.

Sin embargo, el elemento más llamativo está en la parte trasera. La cubierta de la rueda de repuesto adopta un diseño inspirado en el famoso escudo del Capitán América, convirtiéndose prácticamente en la firma visual de esta edición especial.

Neumático del Jeep Wrangler America250 edition. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

El interior también sigue la temática patriótica

La cabina mantiene la misma idea estética del exterior. Los asientos utilizan una tapicería Jean Blue exclusiva con parches America250 adheridos con velcro, mientras que las costuras decorativas mezclan tonos rojos, plateados y azules a lo largo del habitáculo.

El volante también recibe costuras especiales y se suma a otros detalles como cinturones de seguridad rojos, placas conmemorativas y accesorios exclusivos desarrollados por Mopar.

Jeep incluso añadirá un detalle pensado para coleccionistas. Cada comprador recibirá un cómic exclusivo de Marvel con portada limitada protagonizada por el Capitán América junto al Wrangler America250.

Jeep Wrangler America250 edition. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Mantiene el ADN todoterreno del Wrangler

Más allá de la estética, Jeep asegura que esta edición conserva todas las capacidades off-road del Wrangler tradicional. El modelo seguirá contando con certificación Trail Rated, suspensión preparada para caminos difíciles, protección inferior reforzada y auténtico sistema 4×4.

El paquete America250 podrá combinarse con todas las motorizaciones disponibles del Wrangler. Eso incluye el motor turbo de 2.0 litros, el V6 de 3.6 litros y también el potente V8 Hemi de 6.4 litros.

Jeep confirmó que esta edición especial llegará en verano y tendrá un costo adicional de $2,095 dólares sobre el precio del Wrangler elegido.

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