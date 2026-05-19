El nuevo Volvo EX60 ya está aquí: precio y pedidos en Estados Unidos

Volvo ya puso en marcha una de sus apuestas más importantes para el mercado eléctrico en Estados Unidos. La marca sueca presentó oficialmente el nuevo EX60 en Nueva York y, al mismo tiempo, abrió el periodo de pedidos para los clientes estadounidenses.

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El modelo aterriza en un segmento clave para la industria, donde la competencia crece cada vez más rápido y donde la autonomía, la velocidad de carga y el precio siguen siendo decisivos para convencer a los conductores.

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La llegada del EX60 también representa un movimiento estratégico para Volvo en Norteamérica. El SUV eléctrico busca captar a quienes todavía dudan en abandonar los motores de combustión, especialmente por temas relacionados con la carga y las distancias largas. Con un precio inicial de $58,400 dólares, la marca pretende colocarlo como una alternativa premium dentro del mercado de eléctricos medianos.

“El Volvo EX60 satisface las necesidades clave de los clientes estadounidenses y está en una posición ideal para desempeñar un papel fundamental en las ambiciones de crecimiento de Volvo en EE.UU.”, afirmó Luis Rezende, presidente de Volvo Car Americas. “Respaldado por casi 100 años de liderazgo en seguridad y la herencia del diseño escandinavo, el Volvo EX60 aborda las mayores barreras que impiden a los consumidores estadounidenses pasarse a un vehículo eléctrico, ofreciendo la autonomía que los estadounidenses desean, a un precio competitivo, con una recarga rápida y sencilla que se adapta a la vida cotidiana”, añadió.

El Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Un SUV pensado para viajar sin ansiedad

Uno de los argumentos más fuertes del EX60 está relacionado con su autonomía. Volvo asegura que es el eléctrico con mayor alcance que ha desarrollado hasta ahora. La variante más avanzada, denominada P12 AWD, podrá recorrer hasta 400 millas con una sola carga, una cifra que lo coloca entre los modelos más competitivos del mercado.

La gama arrancará con tres configuraciones distintas. El EX60 P6 ofrecerá hasta 307 millas de autonomía, mientras que el P10 AWD llegará hasta las 322 millas. La opción P12 AWD será la más capaz de toda la familia.

La marca explica que el desarrollo del vehículo estuvo enfocado en combinar eficiencia, rendimiento y practicidad para el uso diario. La idea es que el conductor pueda utilizarlo tanto en ciudad como en trayectos largos de fin de semana sin preocuparse constantemente por buscar una estación de carga.

Carga rápida y nueva plataforma eléctrica

El EX60 utiliza la nueva plataforma SPA3, una arquitectura desarrollada por Volvo específicamente para vehículos eléctricos. Esta base incorpora tecnologías como baterías con integración cell-to-body, nuevos motores eléctricos y procesos de fabricación optimizados.

Uno de los puntos más destacados es su sistema eléctrico de 800 voltios, que permite cargas mucho más rápidas. Según Volvo, el EX60 puede recuperar hasta 173 millas de autonomía en apenas 10 minutos, dependiendo de la versión.

El tiempo de carga del 10% al 80% se mueve entre 16 y 19 minutos. Además, el SUV será compatible de fábrica con el estándar NACS, lo que permitirá acceder directamente a más de 29,000 estaciones Supercharger de Tesla en Estados Unidos sin necesidad de adaptadores.

Llega el Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Seguridad, software e inteligencia artificial

La seguridad sigue siendo uno de los pilares centrales de Volvo y el EX60 no es la excepción. El modelo estrena HuginCore, un nuevo sistema informático central capaz de procesar información en tiempo real mediante sensores avanzados distribuidos por todo el vehículo.

Gracias a esta plataforma, Volvo convierte al EX60 en un automóvil definido por software, con capacidad de recibir actualizaciones inalámbricas constantes y mejorar funciones con el paso del tiempo.

Otra novedad importante será la incorporación de Gemini, el nuevo asistente de inteligencia artificial de Google. El sistema permitirá interactuar mediante conversaciones naturales para ejecutar tareas dentro del vehículo sin depender de comandos específicos.

Volvo también adelantó que el EX60 incluirá un cinturón de seguridad multiadaptativo de nueva generación, diseñado para ajustar la protección según las características de cada ocupante y las condiciones del impacto.

Neumático del Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Versiones y precios del Volvo EX60

Desde ahora, los clientes estadounidenses ya pueden configurar el EX60 en las variantes P6 y P10 AWD. La versión P12 AWD llegará más adelante.

La versión EX60 P6 Plus arrancará desde $58,400 dólares e incluirá pantalla OLED de 15 pulgadas, integración de Google, asistente Gemini, sistema Pilot Assist, audio Bose Premium con 21 altavoces y múltiples tecnologías de seguridad.

Por encima aparecerá el acabado Ultra, que añadirá tapicería de cuero Nappa ventilada, sistema de sonido Bowers & Wilkins con 28 altavoces, techo panorámico electrocrómico y más equipamiento premium.

Estos serán los precios anunciados para Estados Unidos:

EX60 P6 Plus — $58,400 dólares.

EX60 P6 Ultra — $65,000 dólares.

EX60 P10 AWD Plus — $60,750 dólares.

EX60 P10 AWD Ultra — $67,350 dólares.

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