BMW Alpina Vision Concept revive el lujo con motor V8

BMW quiere darle una identidad mucho más fuerte a Alpina y ya dejó claro hacia dónde apunta esta nueva etapa. La marca aprovechó el prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este para mostrar el Vision Concept, un sedán conceptual que mezcla sofisticación clásica, tecnología futurista y una presencia imponente que difícilmente pasa desapercibida.

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La presentación tiene un peso especial porque marca el comienzo de la nueva era de Alpina bajo control total del Grupo BMW. Y aunque el mercado premium está acelerando hacia la electrificación absoluta, la firma alemana decidió mantener viva una de las características que históricamente definieron a Alpina, un poderoso motor V8.

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El resultado no parece un concept car convencional diseñado únicamente para llamar la atención en una exhibición. Más bien transmite la sensación de un automóvil pensado para anticipar cómo serán los futuros modelos de lujo deportivos de la marca.

Un diseño enorme y lleno de detalles ocultos

El Alpina Vision Concept mide 5.2 metros de largo y apuesta por una silueta baja, ancha y muy estilizada. La caída del techo recuerda a los grandes coupés europeos de alta velocidad, mientras que las proporciones generales buscan transmitir elegancia sin exageraciones visuales.

En la parte frontal aparece una reinterpretación futurista de la clásica parrilla doble de BMW. Aquí adopta una forma tridimensional integrada en un frente inspirado en la tradicional “nariz de tiburón” que la marca utilizó en algunos modelos históricos.

Uno de los aspectos más interesantes del vehículo es la filosofía de diseño llamada “Second Read”. BMW explica que el auto está repleto de detalles discretos que solo se descubren al observarlo con calma.

Eso se nota en elementos como líneas art déco escondidas bajo la pintura, superficies metálicas oscuras, iluminación minimalista y acabados inspirados en relojería de lujo. Incluso la tradicional línea lateral de Alpina fue integrada debajo de la capa transparente de pintura para mantener una apariencia limpia y sofisticada.

Interior del BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Un interior más artesanal que digital

Mientras muchas marcas premium están apostando por interiores extremadamente minimalistas, Alpina decidió tomar otro camino. El Vision Concept combina tecnología avanzada con materiales tradicionales y un ambiente mucho más cálido.

El cuero utilizado proviene de productores de la región alpina y las costuras se inspiran en patrones clásicos art déco. Los detalles metálicos mezclan superficies satinadas y pulidas con técnicas similares a las utilizadas en relojes de alta gama.

Hay incluso un detalle bastante llamativo pensado para reforzar la experiencia de lujo. Desde la consola central emergen automáticamente unas copas de cristal BMW Alpina mediante un mecanismo motorizado.

La tecnología también tiene protagonismo gracias al nuevo sistema BMW Panoramic iDrive y a una interfaz exclusiva creada específicamente para Alpina. Los gráficos digitales utilizan los tradicionales tonos azul y verde de la marca y cambian de intensidad dependiendo del modo de conducción seleccionado.

El BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Un V8 que desafía la era eléctrica

Aunque BMW ya trabaja en una transición completamente eléctrica, Alpina todavía quiere mantener viva la emoción de los motores de combustión. Por eso, el Vision Concept apuesta por un V8 que busca combinar potencia, refinamiento y confort para viajes de alta velocidad.

La marca todavía no confirmó especificaciones técnicas completas, pero dejó claro que este sedán conceptual sirve como adelanto de futuros modelos de producción.

De hecho, BMW ya anticipó que hay planes para lanzar un vehículo inspirado en este Vision Concept el próximo año. Todavía no se sabe cuánto cambiará respecto al prototipo mostrado en Italia.

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