Ram resucita la Rumble Bee con una pickup de 777 caballos

Ram decidió volver a jugar fuerte en el segmento de las pickups deportivas y lo hizo recuperando uno de los nombres más recordados por los fanáticos estadounidenses. La nueva Ram 1500 Rumble Bee 2027 no llega solamente como una edición nostálgica, sino como una camioneta desarrollada para competir de tú a tú con algunos deportivos de alto rendimiento.

Lee también: BMW Alpina Vision Concept revive el lujo con motor V8

La marca tomó inspiración directa del mundo NASCAR y de los muscle cars para crear una pickup que mezcla potencia extrema, capacidades de trabajo y una imagen agresiva imposible de ignorar. El resultado es una línea completa de versiones que apuntan tanto a quienes buscan una camioneta potente para el día a día como a quienes quieren sensaciones de pista.

Puedes leer: Ferrari HC25, el one-off más retro y radical de Maranello

El regreso de la Rumble Bee también marca un momento importante para Ram dentro del mercado norteamericano. Después de años sin una pickup verdaderamente radical, la compañía vuelve a apostar por un modelo que pone las prestaciones por encima de todo y que busca recuperar la esencia rebelde que hizo famosa a la desaparecida Ram SRT-10.

Una familia de pickups con ADN de competición

La nueva gama Rumble Bee estará compuesta por cuatro variantes diferentes. La puerta de entrada será la Rumble Bee equipada con el motor HEMI V8 de 5.7 litros y 395 caballos de fuerza. Más arriba aparece la Rumble Bee 392, que desarrolla 470 caballos gracias al conocido bloque HEMI de 6.4 litros.

Ram también confirmó una versión 392 Track Pack orientada a quienes buscan un comportamiento más enfocado en pista. Sin embargo, toda la atención se la roba la nueva Rumble Bee SRT Hellcat.

Esta variante incorpora el motor V8 supercargado de 6.2 litros heredado de los Hellcat, capaz de generar 777 caballos de fuerza y 680 lb-pie de torque. Con esas cifras, la pickup acelera de 0 a 60 mph en apenas 3.4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 154 mph.

Según explicó Tim Kuniskis, director de marcas estadounidenses y rendimiento SRT para Norteamérica, muchos propietarios de muscle cars también tienen camionetas, por lo que Ram vio la oportunidad perfecta para unir ambos universos.

Potencia brutal sin perder capacidad de trabajo

Aunque la Rumble Bee SRT fue desarrollada pensando en el rendimiento, Ram asegura que mantiene capacidades reales de carga y remolque. La pickup puede arrastrar hasta 8,890 libras y soportar 1,160 libras de carga útil.

La Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Para soportar semejante potencia, la marca reforzó la transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades. Además, todas las versiones incluyen tracción integral permanente.

Uno de los detalles más llamativos es el modo “RWD”, un botón que desconecta el eje delantero y transforma la camioneta en un modelo de tracción trasera. Eso permite derrapes controlados y una experiencia mucho más cercana a la de un muscle car tradicional.

Inspiración NASCAR y una estética imposible de ignorar

Ram aprovechó su regreso a la NASCAR Truck Series para trasladar gran parte de ese lenguaje visual y dinámico a la nueva Rumble Bee. La pickup destaca por su pintura amarilla, sus líneas musculosas y una postura mucho más agresiva que la de una Ram convencional.

La división SRT realizó cambios profundos en el chasis, incluyendo una reducción de 13 pulgadas en la distancia entre ejes para mejorar la rigidez estructural y aumentar la agilidad.

También aparecen neumáticos 325/40R22 montados sobre llantas de 22 pulgadas de ancho, la configuración más extrema utilizada por la marca desde la época del Dodge Viper.

En materia aerodinámica, la camioneta incorpora splitter delantero funcional, enormes entradas de aire, conductos específicos de refrigeración y un gran alerón trasero desarrollado para generar carga aerodinámica real. Ram asegura que el conjunto produce hasta 192 libras de carga para mantener la estabilidad a velocidades elevadas.

Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Interior tecnológico y enfoque deportivo

La cabina abandona por completo la idea de una pickup tradicional de trabajo. La Rumble Bee incorpora volante deportivo de base plana, paletas de cambio de aluminio y asientos tipo cubo.

También incluye una pantalla digital configurable de 12.3 pulgadas y sistema multimedia Uconnect con pantallas de hasta 14.5 pulgadas compatibles con Apple CarPlay y Android Auto.

Las versiones más equipadas añaden fibra de carbono, cuero premium, sistema de sonido Harman Kardon de 19 altavoces y diferentes funciones enfocadas en el rendimiento, entre ellas control de lanzamiento, modos Track y Valet, además de páginas de telemetría.

La producción de la nueva Ram 1500 Rumble Bee se realizará en Saltillo, México. Las primeras unidades con motor HEMI 5.7 litros llegarán a finales de 2026, mientras que las variantes 392 y SRT Hellcat aparecerán durante la primera mitad de 2027.

Aunque Ram todavía no confirmó cifras oficiales, todo apunta a que la versión más extrema podría superar los $100,000 dólares.

Seguir leyendo:

Jeep viste al Wrangler con el espíritu del Capitán América

El nuevo Volvo EX60 ya está aquí: precio y pedidos en Estados Unidos

La nueva impactante estrategia de Honda ya tiene sus primeros modelos