A Tesla le salió competencia desde China con su robotaxi

La carrera por dominar el negocio de los robotaxis acaba de sumar un nuevo protagonista fuerte desde China. Xpeng mostró oficialmente el GX, un SUV autónomo con el que busca meterse de lleno en uno de los mercados más ambiciosos de la industria automotriz actual.

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Lejos de crear un vehículo completamente nuevo desde cero, la compañía eligió un camino mucho más práctico. Tomó uno de sus SUV ya existentes y lo transformó en una plataforma preparada para operar sin conductor en determinadas condiciones. Esa estrategia le permitiría reducir costos, acelerar el desarrollo y ganar tiempo frente a rivales que todavía siguen afinando proyectos más complejos.

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El movimiento también deja claro que Xpeng quiere competir directamente contra nombres pesados como Tesla, Waymo o Geely en el terreno de la conducción autónoma.

Un SUV preparado para funcionar sin conductor

El nuevo robotaxi de Xpeng incorpora tecnología de autonomía de nivel 4, lo que significa que puede desplazarse de manera completamente autónoma en rutas específicas y bajo ciertas condiciones operativas.

Para lograrlo, la marca desarrolló un sistema basado en cuatro chips de inteligencia artificial Turing fabricados por la propia empresa. Según Xpeng, la capacidad combinada de procesamiento alcanza los 3,000 TOPS, una cifra clave para interpretar el entorno y reaccionar en tiempo real.

El SUV también incorpora dirección electrónica y una arquitectura pensada para operar como servicio de transporte autónomo.

Lanzan el Xpeng Robotaxi GX. Crédito: Xpeng. Crédito: Cortesía

La gran diferencia frente a otros robotaxis

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es que Xpeng decidió prescindir de sensores LiDAR, una tecnología utilizada por gran parte de las compañías que desarrollan vehículos autónomos.

En lugar de radares láser y mapas de alta definición, el GX apuesta por un sistema sustentado principalmente en cámaras y modelos avanzados de inteligencia artificial.

La decisión tiene una lógica bastante clara. Eliminar sensores LiDAR ayuda a reducir considerablemente el costo del hardware y simplifica la producción de los vehículos. El desafío, claro, es mucho mayor desde el punto de vista técnico.

Los sistemas basados únicamente en cámaras necesitan algoritmos extremadamente avanzados para detectar peatones, interpretar señales, reconocer obstáculos y reaccionar correctamente ante lluvia, niebla o situaciones complejas de tráfico.

Xpeng Robotaxi GX. Crédito: Xpeng. Crédito: Cortesía

Xpeng ya prepara las primeras pruebas reales

La compañía confirmó que el programa piloto comenzará en China durante la segunda mitad de 2026. En una primera etapa, los robotaxis circularán con supervisores humanos preparados para intervenir si aparece alguna situación inesperada.

El objetivo de Xpeng es eliminar gradualmente esa supervisión y comenzar operaciones completamente autónomas a partir de 2027.

Con este proyecto, la marca china busca posicionarse como uno de los referentes mundiales en inteligencia artificial aplicada al automóvil.

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