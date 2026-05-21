Duro golpe para Subaru: sus autos eléctricos no se venden

Subaru empezó a mover fichas en silencio y todo apunta a un cambio importante dentro de la marca japonesa. Mientras varios fabricantes insistían hace poco en acelerar la transición hacia los autos eléctricos, ahora el escenario parece muy distinto. Las ventas no crecieron al ritmo esperado y eso obligó a muchas compañías a replantear inversiones multimillonarias.

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La más reciente en reconocer esa situación fue Subaru. Atsushi Osaki, director ejecutivo de la compañía, confirmó en declaraciones a Automotive News que el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos está siendo revisado internamente. La decisión llega en medio de un contexto complicado para el segmento EV en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para la marca.

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Por ahora, Subaru analiza desacelerar varios proyectos relacionados con electrificación. Incluso algunos desarrollos propios podrían quedar congelados hasta que el panorama sea más favorable.

El mercado eléctrico ya no avanza como esperaban

Actualmente, Subaru comercializa tres modelos eléctricos en Estados Unidos y espera sumar un cuarto vehículo en otoño de 2026. Sin embargo, dentro de la compañía crece la sensación de que esa gama podría mantenerse prácticamente intacta durante varios años.

El problema principal sigue siendo la baja demanda. Muchas automotrices proyectaban una adopción mucho más rápida de los autos eléctricos, pero los consumidores todavía muestran dudas relacionadas con autonomía, infraestructura de carga y precios.

Eso provocó que Subaru empiece a mirar nuevamente hacia los híbridos y los motores de combustión eficientes como una solución más realista para el corto plazo.

La Subaru Forester. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Toyota sigue siendo clave para Subaru

Todos los eléctricos actuales de Subaru fueron desarrollados junto a Toyota. Modelos como Solterra, Trailseeker, Uncharted y Getaway nacieron gracias a esa alianza tecnológica entre ambas marcas japonesas.

La idea original era diferente. Subaru pretendía lanzar cuatro vehículos eléctricos completamente propios antes de 2028 para ganar mayor independencia dentro del segmento EV. Ahora, esos planes podrían quedar archivados o sufrir retrasos importantes.

El cambio marca un giro inesperado porque Subaru venía avanzando con cautela, pero sin detenerse. La compañía parecía decidida a ampliar su presencia eléctrica poco a poco, aunque el comportamiento del mercado terminó modificando esa estrategia.

La planta eléctrica cambiará de rumbo

Uno de los movimientos más llamativos tiene que ver con la planta de Oizumi, ubicada en Gunma, Japón. Esa instalación iba a convertirse en uno de los pilares de producción eléctrica de la marca.

Sin embargo, Subaru ahora planea utilizarla para fabricar modelos híbridos y vehículos con motores de gasolina. Más adelante, la intención será implementar líneas de producción flexibles capaces de ensamblar autos eléctricos, híbridos y térmicos en el mismo espacio.

La marca tampoco abandona completamente la electrificación. Lo que buscan es reducir riesgos mientras esperan una recuperación más sólida de la demanda.

Así se ve el Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Un problema que afecta a toda la industria

Subaru no es la única automotriz que está revisando sus planes eléctricos. En los últimos meses varias compañías decidieron retrasar plataformas, frenar inversiones o reforzar sus gamas híbridas.

El mercado estadounidense atraviesa un momento complejo para los eléctricos y eso genera incertidumbre incluso en proyectos futuros, como la planta de baterías que Subaru planeaba desarrollar junto a Panasonic Energy hacia 2028.

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