Si compraste un auto usado debes cambiar estas piezas al instante

Estrenar auto no siempre significa salir de una concesionaria con un vehículo cero millas. Mucha gente encuentra grandes oportunidades en el mercado de segunda mano y logra ahorrar miles de dólares con una compra inteligente. El problema aparece cuando el entusiasmo tapa ciertos detalles mecánicos que después terminan pasando factura.

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Aunque el vehículo se vea impecable por fuera, hay componentes que pueden venir bastante desgastados y convertirse en un dolor de cabeza pocos meses después. Por eso, apenas un auto usado llega al garaje, conviene hacer algunas revisiones básicas y reemplazar ciertas piezas antes de confiarse demasiado.

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Hay cinco elementos que prácticamente todos los mecánicos recomiendan revisar de inmediato.

La correa de distribución puede evitar un desastre

Pocas piezas generan tanto miedo entre los propietarios como la correa de distribución. Si falla, el daño al motor puede ser enorme y la reparación puede costar miles de dólares.

Muchos fabricantes recomiendan reemplazarla entre las 30,000 y 45,000 millas, aunque algunos modelos modernos permiten estirar más ese intervalo. Si el historial de mantenimiento no es claro, lo mejor es cambiarla apenas compras el auto. Ese gasto inicial suele ser mucho más barato que enfrentar una avería grave.

Motor de Changan. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Aceite, filtros y frenos deben revisarse sí o sí

Otro paso clave es realizar un cambio completo de aceite junto con los filtros de aire, aceite y combustible. Nunca hay garantía total de que el dueño anterior haya respetado los servicios correctamente.

Además, renovar esos componentes ayuda a mejorar el rendimiento y permite arrancar una nueva etapa de mantenimiento con mayor tranquilidad.

Los frenos también merecen atención inmediata. Pastillas desgastadas, discos rayados o vibraciones al frenar son señales que no conviene ignorar. Un sistema de frenado en mal estado afecta directamente la seguridad.

Los neumáticos dicen mucho del auto

Las llantas pueden revelar bastante sobre cómo fue tratado el vehículo. Un desgaste irregular suele indicar problemas de alineación, suspensión o incluso golpes anteriores.

También es importante revisar la profundidad del dibujo. Si los neumáticos están muy gastados, la adherencia disminuye muchísimo, especialmente bajo lluvia.

Neumático del Mercedes CLA Shooting Brake. Crédito: Mercedes. Crédito: Cortesía

Invertir en un buen juego de llantas mejora el frenado, la estabilidad y hasta el consumo de combustible.

La batería puede arruinar cualquier salida

Muchos compradores se olvidan de revisar la batería hasta que el auto directamente no arranca.

En vehículos usados, este componente suele estar cerca del final de su vida útil. Lo recomendable es verificar la fecha de fabricación y controlar su carga en un taller.

Si tiene más de tres años o muestra señales de debilidad, cambiarla puede evitar más de un mal momento. A veces, una inversión relativamente pequeña alcanza para ahorrarse varios dolores de cabeza más adelante.

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