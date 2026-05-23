Cómo hacer un test drive y no arrepentirte después

Comprar un auto no debería reducirse a elegir el más bonito del concesionario o el que tiene la pantalla más grande. Hay detalles que solo aparecen cuando uno se sienta al volante y empieza a manejar de verdad. Ahí es donde el famoso test drive deja de ser una simple vuelta rápida y se convierte en una herramienta clave para evitar errores caros.

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Muchos compradores llegan emocionados, escuchan al vendedor, revisan algunos números y toman una decisión demasiado rápido. El problema es que después aparecen cosas que nadie notó en esos primeros minutos. Una posición incómoda al manejar, una suspensión demasiado dura o un sistema multimedia complicado pueden terminar arruinando la experiencia diaria.

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Por eso vale la pena aprovechar bien la prueba de manejo. No se trata únicamente de acelerar o mirar cuánto corre el auto. La idea es descubrir cómo se siente convivir con él.

Prepararse antes de subir al auto

Un buen test drive empieza incluso antes de llegar al concesionario. Lo ideal es investigar el modelo previamente y tener claro qué se está buscando. Hay personas que priorizan comodidad, otras buscan espacio familiar y algunas solo quieren buena respuesta del motor.

También sirve mucho planear un recorrido variado. Si el trayecto incluye tráfico, avenidas rápidas, curvas y calles irregulares, será mucho más fácil entender cómo responde el vehículo en distintos escenarios.

Otro consejo útil es llegar con preguntas preparadas. Conviene consultar sobre garantía, costos de mantenimiento, sistemas de asistencia y compatibilidad tecnológica. Todo eso influye mucho más de lo que parece cuando el auto empieza a formar parte de la rutina diaria.

Así es el interior del Wagoneer Command Operations Vehicle (COV) 2025. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

El confort importa más de lo que parece

Hay autos que impresionan por fuera pero cansan apenas pasan unos minutos de manejo. Por eso el confort merece atención especial.

Lo primero es encontrar una posición de conducción cómoda. El asiento debe ajustarse fácilmente y ofrecer buena visibilidad. También es importante revisar qué tan accesibles son los controles y si el volante realmente permite una postura natural.

Si el auto será usado en familia, vale la pena probar las plazas traseras y revisar el espacio del baúl. A veces las fichas técnicas prometen amplitud, pero la realidad puede ser distinta.

La tecnología también entra en esta evaluación. Conectar el teléfono, utilizar el GPS o cambiar funciones básicas debería sentirse intuitivo y rápido, no complicado.

Cómo detectar si el auto responde bien

La prueba de manejo es el mejor momento para analizar el comportamiento mecánico del vehículo. La aceleración debe sentirse progresiva y natural, sin reacciones extrañas.

También conviene prestar atención a la dirección. Un auto estable transmite confianza desde los primeros metros, especialmente en curvas o cambios rápidos de carril.

Los frenos son otro punto fundamental. Deben responder de forma firme y predecible. Además, cualquier vibración rara, ruido extraño o golpe proveniente de la suspensión merece atención inmediata.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La sensación final también cuenta

Hay algo que no aparece en las especificaciones técnicas y muchas veces termina definiendo la compra. La sensación personal.

A veces un auto tiene buenos números, mucho equipamiento y excelente diseño, pero simplemente no genera conexión. Y eso también importa.

El mejor test drive es el que permite imaginar cómo será usar ese vehículo todos los días. Si al terminar la prueba uno se baja con dudas, probablemente convenga seguir buscando.

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