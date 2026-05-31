Un datazo: la batalla de garantías entre tres marcas de lujo

Comprar un auto premium ya no pasa solamente por diseño, potencia o tecnología. Cada vez más clientes miran otro detalle antes de firmar el contrato, cuánto respaldo ofrece la marca cuando aparecen los problemas.

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Y ahí es donde las diferencias empiezan a ser enormes. Algunas compañías apuestan por coberturas larguísimas, otras prefieren enfocarse en la experiencia del cliente y algunas directamente construyeron una reputación tan sólida que casi convierten la garantía en un argumento secundario.

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Entre las marcas que más llaman la atención en este terreno aparecen Genesis, Lincoln y Lexus. Las tres juegan en el segmento premium, aunque cada una entiende la protección al cliente de una manera completamente distinta.

Genesis apuesta por cifras difíciles de igualar

Si la comparación se hiciera únicamente sobre el papel, Genesis probablemente tendría ventaja inmediata. La marca coreana ofrece una garantía básica de 5 años o 60,000 millas y además extiende la cobertura del tren motriz hasta 10 años o 100,000 millas. Dentro del segmento de lujo, casi nadie iguala esos números.

La protección para baterías eléctricas también alcanza los 10 años, algo importante ahora que la electrificación gana protagonismo dentro de la industria premium.

Pero Genesis no se queda solamente ahí. También suma mantenimiento gratuito durante 3 años o 36,000 millas y un servicio bastante valorado llamado “Service Valet”, que incluye recogida del vehículo, diagnóstico remoto y auto de reemplazo mientras el cliente espera la reparación.

El problema aparece cuando el vehículo cambia de dueño. La cobertura extendida del tren motriz no se transfiere completamente al segundo propietario, algo que termina afectando directamente el valor de reventa.

Lincoln prioriza la experiencia del cliente

Lincoln encara el asunto desde otro ángulo. Sus cifras son más conservadoras, con una garantía general de 4 años o 50,000 millas y una cobertura del tren motriz de 6 años o 70,000 millas. En vehículos híbridos y eléctricos, la protección se extiende hasta 8 años o 100,000 millas.

Sin embargo, donde realmente intenta diferenciarse es en el trato al cliente. Lincoln ofrece recogida y entrega a domicilio para reparaciones, vehículo de préstamo y varios beneficios asociados a viajes y experiencias exclusivas. Todo está pensado para que el propietario tenga la menor cantidad posible de molestias.

Además, toda la garantía sí puede transferirse al siguiente dueño del vehículo, un punto importante para quienes suelen renovar auto cada pocos años.

El lado menos favorable aparece en los índices de confiabilidad. Según estudios recientes de J.D. Power, Lincoln se ubicó por debajo de varias marcas rivales en términos de practicidad.

Lexus juega la carta más fuerte de todas

Lexus no presume la garantía más extensa, pero sí algo que muchas veces termina siendo más importante, la confianza que genera su historial mecánico.

La cobertura básica es de 4 años o 50,000 millas y el tren motriz queda protegido durante 6 años o 70,000 millas. Los sistemas híbridos alcanzan 8 años o 100,000 millas, mientras que las baterías eléctricas llegan hasta 10 años o 150,000 millas.

También incorpora asistencia en carretera sin límite de millas durante los primeros 4 años y varios beneficios adicionales como mantenimiento gratuito inicial, lavado del vehículo y auto sustituto.

Pero lo que realmente inclina la balanza es otro factor. Lexus sigue liderando numerosos estudios de confiabilidad y dependabilidad en la industria automotriz.

Eso significa algo bastante simple para el propietario, hay menos probabilidades de necesitar la garantía en primer lugar.

¿Cuál conviene realmente?

Todo depende del tipo de comprador. Si alguien busca la cobertura más extensa posible siendo primer dueño, Genesis ofrece un paquete muy difícil de superar.

Lincoln, en cambio, seduce a quienes valoran más la comodidad y el servicio personalizado.

Pero si la idea es pensar a largo plazo, cuidar el valor de reventa y minimizar dolores de cabeza mecánicos, Lexus parece seguir un paso adelante. No necesariamente porque tenga la garantía más larga, sino porque sus vehículos históricamente pasan menos tiempo en el taller.

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