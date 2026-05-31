Los SUV grandes que menos problemas dan en Estados Unidos

Comprar un SUV grande en Estados Unidos no es una decisión menor. Son vehículos pensados para cargar familias completas, hacer viajes largos, remolcar trailers y aguantar años de uso intenso.

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Por eso, cuando llega el momento de elegir uno, la potencia o el lujo muchas veces pasan a segundo plano frente a otra pregunta mucho más importante, qué tan confiable será después de miles y miles de millas.

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Y tiene sentido. Hoy muchos SUV full-size superan fácilmente los $60,000 dólares, así que nadie quiere terminar visitando el taller cada pocos meses o enfrentando reparaciones costosas apenas termina la garantía.

Por eso, los rankings de confiabilidad se volvieron casi tan importantes como las pruebas de manejo. Estudios de firmas como J.D. Power y análisis basados en experiencias reales de propietarios permiten detectar qué modelos realmente soportan el uso diario sin convertirse en un dolor de cabeza.

Toyota sigue siendo la referencia

Si hay una marca que suele aparecer constantemente cuando se habla de durabilidad, esa es Toyota.

El Land Cruiser mantiene una reputación prácticamente intocable dentro del segmento. Distintos estudios lo ubican entre los SUV con más probabilidades de superar las 200,000 millas sin fallas mecánicas graves, algo que explica por qué sigue teniendo tanto prestigio incluso en mercados donde cuesta bastante dinero.

Gran parte de esa fama se debe a plataformas muy probadas y motores diseñados para soportar condiciones extremas sin demasiadas complicaciones.

Toyota también logró buenos resultados con el Grand Highlander, especialmente en sus versiones híbridas. Aunque no entra exactamente en la categoría full-size tradicional, sí aparece cada vez más en la lista de familias que buscan espacio, eficiencia y confiabilidad a largo plazo.

Chevrolet y GMC mantienen su fortaleza

En el lado estadounidense, modelos como el Chevrolet Suburban y el GMC Yukon XL siguen siendo referencias obligadas cuando se habla de SUV grandes.

Son vehículos enormes, preparados para transportar pasajeros y carga durante años. Y aunque históricamente fueron criticados por consumos elevados, las generaciones más recientes mejoraron bastante en electrónica, transmisión y calidad general.

Eso ayudó a reducir muchos de los problemas mecánicos que afectaban a modelos anteriores.

Además, tanto el Suburban como el Yukon XL tienen algo importante a favor, muchísimas unidades trabajan en flotas, servicios públicos y transporte ejecutivo. Ese uso intensivo terminó demostrando qué tan resistentes pueden ser sus motores y estructuras con el paso del tiempo.

Lexus apuesta por lujo y tranquilidad

Lexus encontró una fórmula interesante dentro del segmento premium. El GX, por ejemplo, mezcla confort, capacidades todoterreno y una confiabilidad muy superior al promedio de muchos rivales europeos.

Eso explica por qué muchos compradores prefieren invertir en un Lexus antes que en SUV alemanes más sofisticados pero también más complejos y costosos de mantener.

La estrategia de Lexus establece que, en lugar de perseguir tecnologías demasiado arriesgadas, la marca apuesta por componentes mecánicos probados y plataformas conocidas por su durabilidad.

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