Prueba a fondo: análisis total del Toyota Corolla Cross HEV 2026

En este análisis detallado el periodista Rafael Cores examina el nuevo Toyota Corolla Cross HEV 2026 en su versión XSE tope de gama para mostrar las características de este SUV compacto híbrido.

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El recorrido abarca los cambios estéticos exteriores exclusivos de la versión electrificada frente al modelo de gasolina, el rendimiento de su motor de 196 caballos de fuerza con tracción integral estándar y su eficiencia de combustible de hasta 42 millas por galón en uso combinado.

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Además se revisa el interior del vehículo detallando la pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, los asientos delanteros calefactables, el espacio de carga que prescinde de la rueda de repuesto en favor de un kit de reparación y la integración del paquete de asistencia a la conducción Toyota Safety Sense 3.0.

El Toyota Corolla Cross HEV 2026 conserva la plataforma TNGA y estrena una imagen más moderna. En el frente destaca una nueva parrilla de diseño tipo panal que le aporta una apariencia más sofisticada, inspirada en modelos de gama alta.

Interior del Toyota Corolla Cross HEV 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

También incorpora faros LED rediseñados con una firma lumínica más actual, mientras que las llantas de 18 pulgadas y los protectores negros en los pasos de rueda refuerzan su carácter SUV. En la parte trasera, suma nuevos pilotos LED y apertura eléctrica del maletero con función manos libres.

En el interior, añade freno de estacionamiento electrónico, sistema Auto Hold, puertos USB-C y techo panorámico en la versión híbrida. Además, cuenta con una pantalla multimedia de hasta 10,1 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

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