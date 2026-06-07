Los cinco deportivos eléctricos que dominan 2026

Hablar de autos eléctricos ya no significa centrarse únicamente en autonomía o eficiencia. La conversación también gira alrededor de prestaciones que hace apenas unos años parecían imposibles y diseños capaces de llamar la atención incluso entre los superdeportivos más exclusivos del planeta.

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La nueva generación de deportivos eléctricos ha demostrado que la electrificación no está reñida con la emoción. Por el contrario, muchos fabricantes están utilizando esta tecnología para llevar el rendimiento a niveles nunca vistos, combinando aceleraciones brutales con una aerodinámica cada vez más sofisticada.

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En 2026, varios modelos destacan no solo por sus cifras de potencia, sino también por la forma en que interpretan el futuro del automóvil deportivo. Estos son cinco de los más impactantes del momento.

Porsche Taycan Turbo GT, un misil para todos los días

Porsche ha conseguido algo que parecía complicado. Mantener el ADN deportivo de la marca en un vehículo completamente eléctrico.

El Taycan Turbo GT se ha consolidado como uno de los referentes del segmento gracias a una combinación de rendimiento, calidad de construcción y capacidad para usarse diariamente. Su sistema de propulsión desarrolla hasta 1,094 caballos de fuerza y le permite ofrecer prestaciones propias de un superdeportivo.

Además, conserva una imagen inconfundiblemente Porsche, algo que muchos entusiastas valoran especialmente.

Porsche Taycan Turbo GT. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Rimac Nevera, la referencia entre los hiperdeportivos

Pocas máquinas han cambiado tanto la percepción sobre los eléctricos como el Rimac Nevera.

Este modelo croata cuenta con cuatro motores eléctricos que producen 1,888 caballos de fuerza y un impresionante par de 1,914 libras-pie. Su aceleración de 0 a 60 mph en apenas 1.8 segundos sigue siendo una de las más impactantes de la industria.

Su diseño afilado y sus soluciones aerodinámicas lo han convertido en uno de los modelos más admirados del mercado.

Rimac Nevera R. Crédito: Rimac. Crédito: Cortesía

Lotus Evija, potencia sin concesiones

Lotus decidió entrar al universo eléctrico sin medias tintas. El resultado fue el Evija, un hiperdeportivo que lleva la filosofía de rendimiento extremo a otro nivel.

Su sistema de cuatro motores genera hasta 2,039 caballos de fuerza, una cifra que lo coloca entre los automóviles más potentes jamás fabricados. A ello se suma una carrocería diseñada para canalizar el aire de manera espectacular y maximizar la eficiencia aerodinámica.

Su aspecto parece más cercano a un prototipo de competición que a un vehículo de producción.

Lotus Eletre. Crédito: Lotus. Crédito: Cortesía

Pininfarina Battista, elegancia italiana y fuerza brutal

Si existe un modelo capaz de combinar arte y rendimiento, ese es el Battista. El hiperdeportivo italiano destaca por unas líneas elegantes y sofisticadas que contrastan con una mecánica capaz de entregar cerca de 1,900 caballos de fuerza.

La combinación entre lujo artesanal y tecnología avanzada lo ha convertido en uno de los eléctricos más deseados del mundo.

Muchos lo consideran uno de los diseños más bellos surgidos en la era de la electrificación.

Yangwang U9, la sorpresa llegada desde China

La irrupción del Yangwang U9 ha demostrado que China también quiere competir en la élite de los deportivos.

Este modelo utiliza una configuración de cuatro motores eléctricos capaz de generar alrededor de 1,300 caballos de fuerza. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es la aparición de una versión extrema que se acerca a los 3,000 caballos de fuerza.

Su estética futurista y sus impresionantes cifras de rendimiento lo han colocado rápidamente en el radar de los aficionados.

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