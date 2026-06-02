Kia inicia la producción del Sportage Hybrid 2027 en EE.UU.

La electrificación sigue ganando terreno dentro de la industria automotriz y las grandes marcas continúan ajustando sus estrategias para responder a una demanda cada vez más diversa. Ahora, Kia acaba de dar un paso importante en Estados Unidos con el inicio de la producción del Sportage Hybrid 2027.

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La novedad representa la llegada de un nuevo modelo a las líneas de ensamblaje y también marca el debut de Kia dentro de Hyundai Motor Group Metaplant America, una de las instalaciones más avanzadas del grupo en territorio estadounidense.

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El inicio de la fabricación del Sportage Hybrid supone además el primer vehículo híbrido producido en esta planta y el tercer modelo ensamblado en sus instalaciones, consolidando la versatilidad con la que fue concebido este complejo industrial ubicado en Georgia.

Sede de Kia en Georgia. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Un nuevo protagonista para la Metaplant

El Kia Sportage Hybrid se incorpora a una línea de producción que ya incluye los modelos eléctricos Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 9. La convivencia de vehículos eléctricos e híbridos en una misma fábrica da cuenta de la capacidad de adaptación que Hyundai Motor Group buscó desde el diseño inicial de la planta.

La estrategia permite ensamblar distintos sistemas de propulsión sin necesidad de grandes modificaciones operativas, algo que hoy se ha convertido en una ventaja competitiva para los fabricantes.

Kia Sportage Hybrid 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Durante la ceremonia, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, destacó la importancia de esta nueva etapa para la industria local: “Una vez más, Marty y yo nos sentimos orgullosos de unirnos a Sean Yoon y Stuart Countess, de Kia, y a todo el equipo de Metaplant para ayudar a celebrar este momento histórico para nuestro gran estado”.

El mandatario también resaltó el impacto económico que generan estas inversiones y el fortalecimiento del empleo en la región.

Kia Sportage Hybrid 2027 en plena producción. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Kia robustece su compromiso con Georgia

Para la marca coreana, este lanzamiento representa mucho más que la producción de un nuevo SUV híbrido.

“Esto supone un hito muy importante para Kia en el estado de Georgia y para nuestros clientes de todo Estados Unidos”, afirmó Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America y Kia America.

El ejecutivo recordó además que la Metaplant constituye la segunda gran inversión industrial de Kia en Georgia y aseguró que la compañía mantiene una fuerte confianza en el crecimiento del estado como polo automotor.

Según Yoon, el Sportage Hybrid llega respaldado por el buen desempeño comercial que ha mostrado el modelo desde su actualización más reciente, convirtiéndose en uno de los vehículos más demandados dentro de la gama de la marca.

La sede de Kia en Georgia. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Preparación global para un nuevo desafío

La llegada del Sportage Hybrid requirió meses de preparación por parte de los equipos de trabajo. Cerca de 200 empleados participaron en las celebraciones tras completar programas de capacitación enfocados en este nuevo sistema de propulsión.

Parte del personal incluso viajó a las instalaciones de Kia en West Point y a Corea del Sur para conocer procesos productivos y mejores prácticas relacionadas con el ensamblaje del modelo.

Tony Heo, presidente y director ejecutivo de HMGMA, destacó el esfuerzo realizado por los trabajadores: “Este es un momento emocionante para todos nosotros en HMGMA”.

Y agregó que “Gracias a la dedicación de nuestros Meta Pros y a la solidez de nuestro sistema de fabricación flexible, nos hemos preparado con éxito para producir nuestro primer vehículo híbrido y nuestro primer modelo Kia”.

Trabajo mecánico en el Kia Sportage Hybrid 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Más capacidad y una visión de largo plazo

Uno de los momentos más llamativos del evento fue la presentación del primer Sportage Hybrid ensamblado en la planta. El vehículo apareció sobre un robot móvil autónomo que lo trasladó hasta el escenario principal, una demostración de las capacidades tecnológicas implementadas en el complejo industrial.

Tras el acto, el SUV fue firmado por las principales autoridades e invitados especiales y permanecerá exhibido dentro de las instalaciones como recuerdo de este momento histórico.

La incorporación del Sportage Hybrid fortalece la presencia de las tres marcas del grupo, Kia, Hyundai y Genesis, dentro de la Metaplant. Además, permite que Kia alcance una capacidad combinada de producción de hasta 550,000 vehículos al año entre sus operaciones de West Point y la nueva planta de Savannah.

Por ahora, la compañía no ha adelantado cuáles serán los próximos modelos que llegarán a estas líneas de ensamblaje, aunque el inicio de la producción del Sportage Hybrid indica que la electrificación seguirá ocupando un papel central en los planes futuros del fabricante.

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