El Tesla Model Y tambalea: un SUV eléctrico lo desafía

La carrera por fabricar vehículos eléctricos más eficientes ya no depende únicamente del tamaño de la batería. Cada vez más marcas buscan exprimir al máximo la energía disponible para ofrecer más kilómetros sin necesidad de aumentar considerablemente la capacidad de los paquetes de baterías.

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Allí, Tesla ha sido uno de los fabricantes que mejor reputación ha construido gracias a la eficiencia de sus modelos. Sin embargo, un nuevo competidor acaba de demostrar que todavía hay espacio para sorprender dentro de este segmento.

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Se trata del Rivian R2 Performance, un SUV eléctrico que acaba de llamar la atención tras conocerse sus cifras oficiales de autonomía y consumo. Lo interesante es que logra colocarse a la altura del Tesla Model Y Performance en eficiencia energética, pero recorriendo una mayor distancia con cada carga.

Más kilómetros con un planteamiento diferente

Los datos oficiales muestran que tanto el Tesla Model Y Performance 2026 como el Rivian R2 Performance registran un consumo promedio equivalente de 19.9 kWh por cada 100 kilómetros.

A pesar de ese empate en eficiencia, el modelo de Rivian consigue una autonomía estimada de 531 kilómetros, mientras que el SUV de Tesla se queda en 492 kilómetros.

La diferencia resulta aún más llamativa al observar el diseño de ambos vehículos. El R2 apuesta por una carrocería más robusta, con formas menos aerodinámicas y una mayor altura libre al suelo, características que normalmente penalizan la eficiencia en carretera.

Se presenta el Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Un SUV más pesado que no sacrifica rendimiento

Otro aspecto que aumenta el mérito del Rivian es su peso. El modelo estadounidense supera al Tesla por aproximadamente 360 kilogramos, una cifra considerable cuando se habla de eficiencia energética.

Además, el R2 presenta una silueta más cercana a la de un SUV tradicional, alejándose del enfoque más estilizado y aerodinámico que caracteriza al Model Y.

Parte de su ventaja en autonomía se explica por una batería ligeramente superior. El Rivian equipa un paquete de 86.8 kWh, mientras que el Tesla Model Y Performance dispone de una batería cercana a los 84 kWh.

Aun así, la diferencia de capacidad es relativamente pequeña para justificar por sí sola los 39 kilómetros adicionales de alcance que logra el modelo de Rivian.

Los neumáticos también marcan diferencias

Las cifras del R2 permiten comprobar otro aspecto importante en los vehículos eléctricos. La elección de neumáticos puede modificar notablemente el rendimiento energético.

El Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La versión equipada con llantas de 21 pulgadas y neumáticos de carretera alcanza los mencionados 531 kilómetros de autonomía. En cambio, cuando utiliza llantas de 20 pulgadas con neumáticos todoterreno, el consumo aumenta hasta 21.1 kWh por cada 100 kilómetros.

Como consecuencia, la autonomía desciende hasta 494 kilómetros, una pérdida de 37 kilómetros atribuida únicamente al cambio de neumáticos.

Una batalla que también se libra en el precio

La competencia entre ambos modelos no se limita al apartado técnico. En términos de precio, las diferencias son mínimas.

El Rivian R2 Performance tiene un precio inicial de $57,990 dólares, mientras que el Tesla Model Y Performance parte desde $57,490 dólares.

Con cifras tan cercanas, la decisión dependerá principalmente de las necesidades de cada conductor.

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