Volvo convierte a Gemini en un copiloto mucho más útil

Hablar con el asistente del auto para pedir una dirección o encontrar un restaurante ya es algo habitual. Sin embargo, hasta ahora la inteligencia artificial trabajaba con una limitación evidente.

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Podía responder preguntas, consultar información en internet y utilizar datos de navegación, pero era incapaz de interpretar directamente lo que sucedía frente al vehículo.

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Eso es precisamente lo que Volvo quiere cambiar con una nueva demostración tecnológica realizada junto a Google. La marca sueca mostró cómo Gemini puede acceder a las cámaras exteriores de uno de sus futuros modelos para comprender el entorno en tiempo real y ofrecer una asistencia mucho más avanzada.

Un asistente que entiende lo que ve

La prueba fue presentada durante la conferencia Google I/O y utilizó un prototipo del nuevo Volvo EX60. La novedad consiste en permitir que Gemini analice la información captada por las cámaras que rodean al vehículo.

Puede parecer una evolución pequeña, pero representa un cambio importante para el papel que desempeñará la inteligencia artificial dentro de los automóviles.

Hasta ahora, los asistentes virtuales dependían principalmente de información almacenada, servicios en línea y datos de ubicación. Con acceso a las cámaras, Gemini puede reconocer elementos del entorno como señales de tránsito, carriles, cruces, calles o distintos puntos de referencia.

Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Más cerca de un copiloto real

La capacidad de interpretar imágenes abre la puerta a nuevas funciones para los conductores. Por ejemplo, mientras se sigue una ruta, la IA podría ayudar a identificar el carril correcto para tomar una salida o advertir sobre restricciones de estacionamiento que no resultan evidentes a simple vista.

También podría aportar contexto adicional sobre lugares, edificios o situaciones específicas que aparecen en el recorrido.

La diferencia es que ya no se limitaría a responder preguntas basadas en información general. Ahora tendría la posibilidad de analizar exactamente lo que está ocurriendo alrededor del vehículo en ese momento.

Volvo EX60, el modelo a seguir. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

El conductor seguirá teniendo el control

Pese al avance, Volvo deja claro que estas funciones no reemplazarán las decisiones humanas. La compañía sostiene que será el conductor quien decida cuándo solicitar ayuda al asistente y cómo utilizar la información proporcionada por la inteligencia artificial.

Por ahora, la tecnología funciona como una herramienta de apoyo y no como un sistema que actúe de manera autónoma o tome decisiones por sí mismo.

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