El nuevo AC GT Coupé mezcla nostalgia y 799 caballos

Pocos automóviles despiertan tanta nostalgia entre los aficionados a los deportivos británicos como el Cobra. Su silueta, su carácter rebelde y su vínculo con la competición lo convirtieron en una auténtica leyenda. Ahora, esa historia suma un nuevo capítulo con la llegada del AC GT Coupé, una reinterpretación moderna de uno de los modelos más admirados de la marca.

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Tras el lanzamiento del renovado GT Roadster, AC Cars decidió completar la familia con una variante cerrada que toma inspiración directa de los míticos autos que compitieron en Le Mans en la década de los sesenta. El resultado es un vehículo que respeta su herencia, pero que incorpora ingeniería y tecnología propias del siglo XXI.

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La firma británica, considerada el fabricante de automóviles activo más antiguo del Reino Unido, busca atraer tanto a coleccionistas como a conductores que desean algo diferente a las propuestas tradicionales del segmento de lujo.

Un homenaje moderno a una leyenda de las pistas

El nuevo GT Coupé toma como referencia al histórico AC A98 Le Mans de 1964, un modelo desarrollado exclusivamente para la competición. A diferencia de aquel vehículo, que nunca llegó a las calles de manera masiva, esta nueva creación sí estará disponible para clientes de todo el mundo.

Su diseño mantiene las proporciones musculosas características de la marca, aunque incorpora una parte trasera tipo Kammtail que mejora la eficiencia aerodinámica. El techo fijo de fibra de carbono, con diseño de doble burbuja, aporta personalidad visual y ayuda a incrementar la rigidez estructural.

La estética combina elementos clásicos con detalles contemporáneos que refuerzan su imagen de gran turismo de altas prestaciones.

Un V8 que desafía las tendencias actuales

Mientras gran parte de la industria acelera hacia la electrificación, AC Cars continúa apostando por los motores de combustión de gran cilindrada.

Bajo el capó aparece un motor Ford V8 de 5.0 litros disponible en varias configuraciones. La versión de acceso desarrolla 433 caballos de fuerza y 410 libras-pie de torque. Para quienes buscan mayores emociones, también existe una alternativa sobrealimentada capaz de entregar hasta 710 caballos de fuerza y 605 libras-pie de torque.

La variante más radical será el GT Coupé Clubsport. Esta edición limitada a solo 99 unidades alcanzará los 799 caballos de fuerza, convirtiéndose en el modelo más extremo de la gama.

Los compradores podrán elegir entre una transmisión manual de seis velocidades o una automática de diez relaciones. Gracias a estas cifras, el deportivo británico promete acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.2 segundos.

Ingeniería moderna bajo una carrocería clásica

Aunque su apariencia recuerda al pasado, la base técnica es completamente nueva. AC Cars desarrolló un monocasco de aluminio extruido que sirve como plataforma para esta nueva generación de deportivos.

La estructura fue diseñada para ofrecer una elevada rigidez torsional sin penalizar el peso. Además, la distribución de masas cercana al equilibrio perfecto favorece un comportamiento dinámico preciso tanto en carretera como en circuito.

AC GT Coupé. Crédito: AC Cars. Crédito: Cortesía

Las versiones más potentes incorporan frenos de alto rendimiento con pinzas delanteras de seis pistones y un conjunto específicamente calibrado para soportar exigencias extremas.

Las llantas forjadas de 21 pulgadas trabajan junto a neumáticos Michelin Pilot Sport 4, aunque los clientes más enfocados en el rendimiento podrán optar por los Michelin Pilot Sport Cup 2.

Lujo británico con tecnología actual

El interior apuesta por una mezcla de artesanía tradicional y soluciones tecnológicas modernas. Cuero premium, fibra de carbono y materiales de alta calidad dominan el habitáculo.

Los asientos incorporan estructuras de fibra de carbono y numerosos detalles exclusivos que hacen referencia a la historia de la marca. También destaca una pantalla táctil de 10.25 pulgadas compatible con funciones de conectividad actuales.

Los conductores dispondrán de cuatro modos de conducción y tres configuraciones de dirección, lo que permite adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones del camino o las preferencias personales.

Producción limitada y precios exclusivos

AC Cars no pretende convertir al GT Coupé en un modelo de gran volumen. La compañía planea fabricar apenas 250 unidades al año para los mercados internacionales.

La exclusividad será todavía mayor en el caso del Clubsport, cuya producción estará limitada a solo 99 ejemplares.

Las primeras entregas están programadas para 2028. El precio de entrada arrancará en $320,000 dólares para la versión atmosférica, mientras que las variantes sobrealimentadas partirán desde $345,000 dólares.

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