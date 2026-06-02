Hay polémica: expertos ponen en duda las cifras de seguridad de Tesla

Mientras Tesla insiste en que sus tecnologías de asistencia a la conducción representan un salto importante en materia de seguridad vial, una reciente investigación ha vuelto a poner el foco sobre las limitaciones y desafíos que enfrenta su sistema Full Self-Driving (FSD).

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La polémica surge a partir de un reportaje elaborado por Reuters, que recopiló testimonios de antiguos trabajadores de la compañía y opiniones de especialistas en seguridad vial. El resultado dibuja un panorama mucho más complejo que el presentado habitualmente por la marca estadounidense.

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Los testimonios que reabren el debate

Parte de la investigación se basa en declaraciones de personas que participaron directamente en el entrenamiento de la inteligencia artificial utilizada por Tesla. Estos empleados revisaban grabaciones captadas por vehículos equipados con FSD para identificar errores y ayudar a mejorar el comportamiento del software.

Según los testimonios recopilados, el sistema continuó mostrando dificultades para reaccionar correctamente en situaciones que cualquier tecnología de conducción avanzada debería gestionar con solvencia. Entre ellas aparecen vehículos de emergencia, zonas de construcción, autobuses escolares, peatones, motociclistas e incluso animales cruzando la vía.

Algunos exempleados afirmaron haber observado grabaciones en las que vehículos Tesla impactaban contra perros, gatos o ciervos sin realizar una maniobra de frenado previa. También mencionaron episodios donde la intervención del conductor fue necesaria para evitar incidentes potencialmente graves.

Tesla Model X. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Las estadísticas también están bajo la lupa

Más allá del funcionamiento del sistema, otro de los puntos que genera controversia tiene que ver con las cifras que Tesla utiliza para respaldar sus afirmaciones de seguridad.

La compañía ha señalado en varias ocasiones que los vehículos equipados con FSD o Autopilot recorren distancias significativamente mayores entre accidentes que el promedio de los conductores estadounidenses. Sin embargo, varios expertos consideran que las comparaciones utilizadas no son equivalentes.

Uno de los cuestionamientos apunta a que Tesla compara determinados tipos de accidentes propios con bases de datos federales que incluyen categorías más amplias de siniestros. Esa diferencia metodológica podría alterar de manera importante los resultados finales.

Los especialistas también destacan otro factor relevante. La edad promedio de los vehículos Tesla analizados ronda los 4.1 años, mientras que el parque automotor general de Estados Unidos tiene una antigüedad cercana a los 12.8 años. Esa diferencia implica que los modelos de Tesla cuentan con tecnologías de seguridad más modernas que muchos de los vehículos utilizados como referencia.

El conductor sigue siendo indispensable

A pesar de su nombre, Full Self-Driving no convierte al automóvil en un vehículo completamente autónomo. Tesla continúa indicando en su documentación oficial que el conductor debe permanecer atento en todo momento y estar preparado para intervenir cuando sea necesario.

El Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Ese detalle resulta fundamental para entender el alcance real de la tecnología. En la práctica, el sistema funciona como una herramienta avanzada de asistencia y no como un sustituto total de la persona al volante.

La investigación también señala que algunas demostraciones públicas de Tesla habrían requerido una preparación previa considerable. Antiguos empleados aseguraron que ciertas rutas utilizadas para exhibir las capacidades del sistema fueron estudiadas y ajustadas durante semanas o incluso meses antes de ser mostradas al público.

Las conclusiones del informe no significan que el sistema FSD carezca de avances importantes. De hecho, muchos especialistas reconocen que se trata de una de las tecnologías de asistencia a la conducción más ambiciosas del mercado.

Sin embargo, las dudas sobre la forma en que Tesla presenta sus estadísticas y sobre la capacidad del sistema para desenvolverse de manera segura en todas las circunstancias continúan generando debate.

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