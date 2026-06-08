Así son los nuevos Ford pensados para personas con discapacidad

La accesibilidad sigue ganando terreno dentro de la industria automotriz y Ford quiere ser parte activa de ese cambio. La compañía presentó dos nuevas incorporaciones a su programa Ford Adapta, una iniciativa enfocada en facilitar el acceso a la movilidad de personas con discapacidad mediante vehículos especialmente preparados para distintas necesidades.

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Los protagonistas de esta ampliación son el nuevo Ford Capri adaptado para la conducción y la Ford Tourneo Connect L2 PHEV Euro Taxi, dos modelos que buscan ofrecer más alternativas tanto a conductores como a pasajeros con movilidad reducida.

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La presentación se realizó en el marco del II CUSTOS OPEN AEEPIM, un torneo nacional de tenis en silla de ruedas celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia.

Durante el evento, Carlos Esteire, presidente de la Fundación de Tenis en Silla (AEEPIM), afirmó: “El deporte y la movilidad son dos herramientas fundamentales para la inclusión social de las personas con discapacidad. Torneos como este demuestran que, cuando se eliminan las barreras físicas, el rendimiento y la superación son infinitos. Contar con el apoyo de Ford Adapta nos ayuda a visibilizar que una sociedad accesible es posible y que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas”.

Parte de la flota de Ford Adapta. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un Ford Capri adaptado para una conducción sin barreras

El nuevo Capri incorpora soluciones tecnológicas diseñadas para que personas con discapacidad puedan conducir de forma más cómoda e independiente.

Entre las opciones disponibles se encuentra un acelerador electrónico de aro instalado sobre el volante junto con una palanca de freno manual ergonómica. También puede equiparse con un acelerador inalámbrico de gatillo que trabaja en conjunto con el mismo sistema de frenado manual.

El tenista paralímpico y embajador de Ford Adapta, Cisco García, destacó la importancia de este tipo de desarrollos. “Para las personas con discapacidad, tener la posibilidad de conducir un coche adaptado no es un capricho, es nuestra verdadera independencia. Ver que Ford aplica su tecnología más puntera y eléctrica, como la del nuevo Capri, para que podamos conducir sin límites es un paso de gigante. Iniciativas como Ford Adapta nos permiten centrarnos en lo que de verdad importa: disfrutar del camino y de nuestras pasiones, como el tenis”.

Ford Adapta. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una nueva propuesta para el transporte accesible

La segunda novedad es la Ford Tourneo Connect L2 PHEV Euro Taxi. Este vehículo ha sido concebido para prestar servicios de transporte accesible tanto a particulares como a asociaciones y profesionales del sector.

Para facilitar el acceso incorpora una rampa trasera, un peldaño lateral retráctil y una modificación específica en el piso que simplifica el ingreso y salida de usuarios con movilidad reducida.

Además, puede configurarse con cinco plazas más espacio para una silla de ruedas o con siete asientos convencionales cuando no se requiere esa adaptación.

La flota Ford Adapta. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una familia de vehículos adaptados en crecimiento

Así, Ford Adapta continúa ampliando una oferta que ya incluye modelos especializados para distintos usos.

Entre ellos destacan la Ford E-Transit 350 L3, orientada al transporte colectivo y capaz de trasladar hasta tres personas en silla de ruedas, y la Ford Tourneo Custom PHEV Euro Taxi, una alternativa híbrida enchufable que ofrece soluciones de accesibilidad sin necesidad de modificar la estructura original del vehículo.

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