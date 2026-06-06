El asiento más seguro del auto no es el que imaginas

Cuando las familias emprenden un viaje, la discusión suele girar en torno a quién va adelante y quién ocupa los asientos traseros. Lo que pocos consideran es que esa elección puede tener un impacto directo en la seguridad de cada ocupante.

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Aunque los automóviles modernos incorporan cada vez más sistemas de protección, la posición que ocupa cada pasajero sigue siendo un factor importante en caso de accidente.

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Estudios y análisis de seguridad vial coinciden en que algunos lugares dentro del vehículo ofrecen una ventaja clara frente a otros.

El puesto con mayor protección

Diversas investigaciones señalan que el asiento central de la segunda fila suele ser el lugar más seguro para viajar.

La razón es relativamente sencilla. Esta ubicación se encuentra más alejada de las zonas que normalmente reciben el primer impacto en una colisión frontal o lateral. Esa distancia adicional puede reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves.

Interior del BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan que los niños viajen en esa posición siempre que el vehículo disponga de cinturón de tres puntos y sistemas adecuados para instalar una silla infantil.

Cuando el asiento central no cuenta con las condiciones necesarias, el lugar detrás del pasajero delantero suele considerarse una buena alternativa.

El asiento que presenta más riesgos

En el extremo opuesto aparece el asiento delantero derecho. Según diversos análisis sobre siniestros de tránsito, el acompañante delantero está más expuesto en determinados tipos de impactos, especialmente los frontales.

Además, algunos expertos señalan que, ante una maniobra brusca para evitar un obstáculo, los movimientos instintivos del conductor pueden dejar ese lado del vehículo más vulnerable.

Esto no significa que viajar allí sea inseguro en términos absolutos. Los autos actuales cuentan con airbags, cinturones avanzados y estructuras de absorción de impactos que ofrecen altos niveles de protección. Sin embargo, estadísticamente no suele ser el lugar más favorable.

La evolución de la seguridad

Durante mucho tiempo se asumió que cualquier asiento trasero era considerablemente más seguro que uno delantero. Sin embargo, los avances tecnológicos han reducido parte de esa diferencia.

Los fabricantes han desarrollado airbags más sofisticados, cinturones con mejores sistemas de retención y estructuras capaces de proteger mejor a los ocupantes delanteros.

Aun así, para los niños pequeños los asientos traseros continúan siendo la opción más recomendable cuando se utilizan sistemas de retención apropiados para su edad y tamaño.

Interior del Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Pequeños detalles que hacen una gran diferencia

Más allá de la ubicación elegida, la seguridad depende también de cómo viaja cada ocupante.

Utilizar correctamente el cinturón de seguridad sigue siendo una de las medidas más efectivas para reducir lesiones. También resulta fundamental ajustar adecuadamente el asiento y mantener una postura correcta durante la conducción.

En el caso del conductor, se recomienda conservar una distancia suficiente respecto al volante, mantener el respaldo relativamente recto y ajustar la altura para obtener una buena visibilidad de la carretera.

Al final, no existe una posición completamente libre de riesgos. Sin embargo, elegir correctamente dónde sentarse y utilizar los sistemas de seguridad de manera adecuada puede marcar una diferencia importante cuando ocurre un accidente.

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