Las ciudades más caras y más baratas para estacionar en EE.UU.

Quien piense que el mayor gasto de tener un automóvil en Estados Unidos es la gasolina o el seguro podría llevarse una sorpresa. En muchas ciudades, el verdadero dolor de cabeza aparece cuando llega el momento de buscar dónde dejar el vehículo.

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Lo que para algunos conductores es una tarea rutinaria, para otros se ha convertido en un gasto permanente que suma cientos o incluso miles de dólares al año. La diferencia entre una ciudad y otra puede ser enorme, hasta el punto de transformar por completo el costo de ser propietario de un auto.

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La disponibilidad de espacios, la densidad de población, el turismo y el desarrollo urbano influyen directamente en el precio de los estacionamientos. Por eso, mientras en algunos lugares encontrar un sitio libre es relativamente sencillo, en otros se ha convertido en un lujo.

Nueva York lidera los costos

Pocas ciudades reflejan mejor esta realidad que Nueva York. En sectores de Manhattan, encontrar estacionamiento ya es una misión complicada. Pagarlo puede ser aún más difícil para el bolsillo.

Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Los garajes privados ubicados en zonas comerciales, financieras y turísticas manejan algunas de las tarifas más elevadas del país. Muchos residentes terminan destinando varios cientos de dólares al mes únicamente para guardar su vehículo.

La escasez de espacio y la enorme demanda convierten cada lugar disponible en un bien muy valioso dentro de la ciudad.

San Francisco, Boston y Chicago tampoco ayudan

San Francisco figura constantemente entre las ciudades menos amigables para los conductores que necesitan estacionar con frecuencia.

Retiran miles de Honda Odyssey. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Las calles estrechas, el crecimiento tecnológico y la falta de espacios disponibles han impulsado los precios durante años. Además, las multas y regulaciones locales añaden una presión adicional para quienes utilizan el automóvil a diario.

Boston enfrenta un problema similar. Su diseño urbano histórico deja poco margen para ampliar la infraestructura destinada al estacionamiento, especialmente en sectores comerciales y universitarios.

Chicago tampoco escapa a esta tendencia. Las áreas cercanas al centro y los puntos turísticos suelen registrar tarifas elevadas, obligando a muchos conductores a buscar alternativas de movilidad.

El Hyundai Elantra es uno de los modelos retirados. Créditos: Hyundai. Crédito: Cortesía

Donde el estacionamiento sigue siendo accesible

La situación cambia considerablemente en ciudades con mayor disponibilidad de terrenos y un desarrollo urbano más orientado al automóvil.

Las Vegas continúa ofreciendo numerosas opciones de estacionamiento gratuito o de bajo costo, especialmente en centros comerciales, hoteles y complejos de entretenimiento.

Houston también destaca por sus tarifas relativamente accesibles. La amplitud de la ciudad y la cultura automovilística de Texas favorecen una oferta mucho mayor de espacios para estacionar.

El Mazda Miata NE será manual. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Phoenix y San Antonio destacan por sus precios

Phoenix y San Antonio suelen aparecer entre las grandes ciudades más económicas para dejar un automóvil.

Aunque ambas han experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años, todavía conservan una infraestructura que permite mantener costos razonables y una buena disponibilidad de espacios.

Para muchos residentes, estacionar no representa un gasto significativo dentro de su presupuesto mensual, algo cada vez más difícil de encontrar en las grandes áreas metropolitanas del país.

Un factor que pesa cada vez más

El costo de estacionar ha pasado de ser un detalle secundario a convertirse en una variable importante dentro de la economía de cualquier conductor.

Cuando se suman las tarifas diarias, los pagos mensuales y los gastos asociados, el estacionamiento puede representar miles de dólares al año. Por esa razón, cada vez más personas consideran este aspecto antes de comprar un vehículo o decidir dónde vivir.

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