Subaru llama a revisión casi 70 mil Forester por fallo en el techo

Una nueva campaña de seguridad involucra a miles de propietarios de Subaru en Estados Unidos.

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La compañía confirmó la revisión de casi 70 mil unidades de los Forester y Forester Hybrid 2026 tras identificar una posible falla en el ensamblaje del techo panorámico.

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La medida alcanza a 69,663 vehículos y fue reportada ante las autoridades estadounidenses encargadas de la seguridad vial. Aunque la marca asegura que no se han registrado accidentes relacionados con esta situación, decidió actuar de manera preventiva para evitar riesgos mayores.

Qué ocurrió con los vehículos afectados

La investigación de Subaru detectó que algunos techos corredizos eléctricos podrían haber sido fabricados sin la aplicación adecuada de un producto esencial para fijar el vidrio a su estructura.

Ese material funciona como una capa de adherencia entre el cristal y el marco del techo. Si no se aplica correctamente durante el proceso de producción, la unión puede debilitarse con el paso del tiempo y comprometer la fijación del panel.

Según la información presentada por la compañía, alrededor del 2.9% de los vehículos incluidos en la campaña podrían presentar esta condición.

El riesgo que preocupa a las autoridades

Aunque el defecto no afecta el funcionamiento mecánico ni la conducción del SUV, sí podría generar un problema de seguridad para otros usuarios de la vía.

El escenario más preocupante contempla que el panel de vidrio llegue a desprenderse mientras el vehículo circula, especialmente a velocidades elevadas. En ese caso, el cristal podría convertirse en un obstáculo inesperado para otros conductores y aumentar el riesgo de colisiones o maniobras bruscas.

Por esa razón, Subaru optó por iniciar una revisión voluntaria antes de que se produzcan incidentes de mayor gravedad.

Así se descubrió el problema

La marca recibió un reporte relacionado con el desprendimiento de un panel de vidrio el 26 de febrero de 2026. A partir de ese momento comenzó una investigación interna para determinar el origen de la situación.

Las evaluaciones posteriores permitieron identificar posibles fallas en la unión entre el cristal y el marco del techo corredizo. Hasta ahora, Subaru solo tiene conocimiento de tres reportes técnicos vinculados con esta condición en el mercado estadounidense.

Así se ve el Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Lo que deben hacer los propietarios

Como ocurre en este tipo de campañas de seguridad, las reparaciones serán realizadas sin costo para los clientes.

Los concesionarios inspeccionarán el estado del techo panorámico para verificar que la adhesión del vidrio cumpla con las especificaciones establecidas por el fabricante. Si todo está en orden, el vehículo podrá seguir utilizándose normalmente.

En los casos donde se detecte una fijación insuficiente, Subaru reemplazará el conjunto de vidrio por una pieza fabricada bajo un proceso actualizado. La red de concesionarios comenzó a ser informada a finales de mayo, mientras que los propietarios recibirán las notificaciones oficiales durante las próximas semanas.

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