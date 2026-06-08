El BMW i3 se despide de China antes de dar paso a la Neue Klasse

Los cambios siguen marcando el ritmo de la industria de los vehículos eléctricos. Mientras algunas marcas amplían sus gamas, otras aprovechan para reorganizar su oferta y preparar la llegada de tecnologías más avanzadas. Ese es el camino que ha decidido seguir BMW con uno de sus modelos más particulares.

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La firma alemana pondrá fin en las próximas semanas a la fabricación del actual BMW i3 destinado al mercado chino.

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El sedán eléctrico, producido en la planta de Lydia, en Shenyang, dejará de salir de la línea de montaje para dar paso a una nueva generación que ya se encuentra en desarrollo.

Modelo creado especialmente para China

Aunque comparte nombre con el conocido urbano eléctrico que BMW comercializó años atrás, este i3 tiene una historia diferente. Fue presentado en 2022 como una variante completamente eléctrica derivada del Serie 3 y diseñada específicamente para las necesidades del mercado chino.

Uno de sus principales atributos fue el amplio espacio disponible para los pasajeros traseros, una característica muy valorada por los compradores de sedanes premium en ese país. Además, incorporó varias de las novedades tecnológicas que posteriormente llegaron al resto de la gama de la marca.

Novedades con el BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El modelo utilizó la quinta generación del sistema BMW eDrive y una batería cercana a los 70 kWh de capacidad. Gracias a esa configuración, podía alcanzar hasta 526 kilómetros de autonomía homologada.

También destacó por integrar las pantallas curvas de gran tamaño y el sistema operativo iDrive 8.0, elementos que ayudaron a modernizar la imagen de BMW en plena transición hacia la electrificación.

El futuro pasa por la Neue Klasse

La decisión de detener la producción no responde a un bajo rendimiento comercial, sino a un cambio tecnológico mucho más profundo dentro de la compañía.

BMW está preparando el desembarco de la arquitectura Neue Klasse, una plataforma desarrollada exclusivamente para vehículos eléctricos.

A diferencia de las bases actuales, concebidas para adaptarse tanto a motores de combustión como eléctricos, esta nueva estructura ha sido diseñada desde cero para maximizar eficiencia, autonomía y aprovechamiento del espacio interior.

El BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Una nueva generación llegará en 2027

El cierre de la producción del actual i3 permitirá a BMW reorganizar parte de su capacidad industrial y avanzar en la adaptación de sus fábricas para la siguiente etapa.

La futura generación del sedán eléctrico mantendrá el nombre i3, pero llegará con una propuesta completamente renovada.

Entre sus principales novedades se espera la adopción de la sexta generación de tecnología eléctrica de BMW y un sistema de 800 voltios que permitirá mejorar tanto el rendimiento como los tiempos de recarga.

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