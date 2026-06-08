El Mercedes GLC eléctrico suma nuevas versiones y más alcance

Mercedes quiere acelerar el crecimiento de su oferta eléctrica en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

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El fabricante alemán prepara la llegada de nuevas configuraciones para el GLC eléctrico, un modelo que debutó hace pocos meses y que ahora busca llegar a un público más amplio gracias a opciones mecánicas más variadas.

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La estrategia de lanzamiento comenzó con la versión más potente de la gama, pero la marca considera que es momento de incorporar alternativas con diferentes niveles de potencia, autonomía y precio para reforzar su presencia frente a una competencia cada vez más fuerte.

Dos nuevas alternativas llegan este mes

La principal novedad es la incorporación de los nuevos GLC 250 EQ y GLC 300 4MATIC. Ambos modelos comenzarán a aceptar pedidos en el mercado alemán durante junio y representan nuevos escalones dentro de la familia eléctrica.

Mercedes-Benz GLC. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El GLC 250 EQ se convertirá en la puerta de entrada a la gama, mientras que el GLC 300 4MATIC ofrecerá tracción integral para quienes buscan un mayor nivel de prestaciones y seguridad en diferentes condiciones de manejo.

Las primeras unidades de estas versiones deberían llegar a los clientes antes de que termine el año.

Potencia y carga rápida

El GLC 250 EQ utilizará un único motor trasero con 349 caballos de potencia. Por su parte, el GLC 300 4MATIC contará con dos motores y una potencia combinada de 416 caballos.

Ambas configuraciones compartirán una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Gracias a ello, podrán admitir cargas rápidas de hasta 320 kW, permitiendo recuperar del 10% al 80% de la energía en aproximadamente 22 minutos.

Mercedes también trabaja en una alternativa más asequible que utilizará una batería LFP de 64 kWh. Esta variante contará con un motor de 309 caballos y estará orientada a clientes que priorizan un menor costo de acceso al mundo eléctrico.

Por ahora, la compañía no ha confirmado la fecha de lanzamiento de esta configuración, aunque forma parte de la expansión prevista para los próximos meses.

El Mercedes-Benz GLC EQ. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El objetivo es llegar a 735 kilómetros

Más adelante aparecerá el esperado GLC 300+ EQ, una versión enfocada principalmente en la eficiencia. Su sistema combinará un motor de 362 caballos con una batería de 94 kWh.

Según las estimaciones de la marca, esta variante podrá homologar hasta 735 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, convirtiéndose en la más eficiente de toda la gama.

Aun así, la cifra seguiría por debajo de algunos de sus principales rivales. Las versiones más capaces de modelos como el BMW iX3 y el Volvo EX60 ya anuncian autonomías superiores a los 800 kilómetros, una referencia que demuestra lo intensa que se ha vuelto la carrera por ofrecer cada vez más alcance en el segmento premium eléctrico.

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