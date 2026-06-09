BYD supera las 100 mil reservas con su SUV eléctrico estrella

Las cifras hablan por sí solas. Antes incluso de llegar oficialmente a los concesionarios, el nuevo SUV eléctrico de BYD ya había superado las 100 mil reservas, una señal clara del interés que ha despertado entre los consumidores chinos.

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La marca, que continúa ganando terreno en la industria global del automóvil, ha encontrado en este modelo una de sus apuestas más ambiciosas. No se trata únicamente de un vehículo de gran tamaño y siete plazas.

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Su principal carta de presentación es una autonomía que lo coloca por encima de cualquier otro SUV eléctrico actualmente disponible en el mercado.

Récord que llama la atención

Con una longitud de 5.26 metros y una distancia entre ejes de 3.13 metros, el BYD Great Tang se posiciona entre los modelos más imponentes de su categoría.

La variante que establece el récord incorpora un motor eléctrico trasero de 408 caballos de fuerza y una batería de 130.15 kWh. Gracias a esa combinación, el fabricante anuncia hasta 950 kilómetros de autonomía, una cifra que lo sitúa como el SUV eléctrico con mayor alcance declarado hasta la fecha.

Curiosamente, las versiones más potentes no son las que consiguen este resultado. La configuración de doble motor y tracción integral ofrece 795 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3.9 segundos, aunque sacrifica parte de la autonomía en favor del rendimiento.

Interior del BYD Great Tang. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Tecnología pensada para destacar

BYD también ha puesto el foco en la velocidad de recarga. El modelo utiliza la nueva tecnología Blade Battery 2.0, diseñada para admitir cargas ultrarrápidas.

Según la compañía, el sistema puede recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos bajo condiciones ideales. Aunque algunos competidores ya presumen cifras similares o incluso superiores, la propuesta sigue siendo una de las más avanzadas de la industria.

A ello se suman elementos poco habituales en el segmento, como suspensión neumática activa, eje trasero direccional y la capacidad de desplazarse en diagonal mediante el denominado “modo cangrejo”.

BYD Great Tang. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Interior orientado al confort

La segunda fila de asientos es uno de los espacios más llamativos del vehículo. Los ocupantes disponen de butacas reclinables con reposapiés, calefacción, ventilación y función de masaje.

El equipamiento también incluye una nevera integrada y una gran pantalla multimedia desplegable desde el techo, características que buscan acercar la experiencia a la de un vehículo de lujo.

Otro de los aspectos que está generando conversación es su valor de lanzamiento. En China, este SUV comenzará a comercializarse desde aproximadamente $35,000 dólares, una cifra llamativa si se considera el tamaño, la autonomía y el nivel tecnológico que ofrece.

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